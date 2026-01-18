北京下起2026年首場雪 官方倡愛國衛生組織鏟雪志工

快訊

中央社／ 北京18日電

北京昨晚下起2026年首場雪，大批市民遊客湧入景區玩雪賞雪，盡享冬日時光。另外，由於降雪也帶來外出諸多不便，官方向居民發出掃雪鏟冰倡議書，不忘進行「愛國衛生運動」，組織鏟雪志工。

17日晚間，北京市區開始下雪，今天一早各個景區擠滿追雪遊客，拍照留念，包含故宮、頤和園、天壇等景區白雪皚皚，美不勝收。

在北京天壇公園，祈年殿與地面被白雪層層覆蓋，年輕人抓住在北京罕見見雪的經驗，躺在地上盡享古韻冬景。

一名四川年輕遊客向中央社表示，四川很少能看到雪景，昨天抵達北京後很幸運能碰上下雪，今天一早前來看到天壇被雪景覆蓋覺得很壯觀。

來自內蒙古的另一名遊客說，北京下雪還是挺罕見的，感到很幸運能在北京看到雪景，因此內心特別激動。她說，內蒙古的冬天基本上都有雪，但是因為北京的景致不同，打卡景點多，因此見雪是不同的心情。

據新京報報導，北京市氣象台介紹，這次降雪是華北地區典型的回流降雪，偏東風冷空氣經渤海灣吹向北京，給北京帶來了豐富的水氣，並在西部抬升形成降雪雲，雲層溫度在攝氏負10度至負20度之間，有利於雪花快速增長，雪花下落過程中互相碰撞，形成了漂亮的大雪花或雪團，產生「鵝毛大雪」的視覺效果。

官方針對本輪降雪，截至今天上午8時，北京市累計出動掃雪鏟冰人員9.1萬人次，其中市、區級專業作業人員4.6萬人次，街道、鄉鎮出動人員4.5萬人次；出動作業車輛8600餘台，設備9800餘台次。

另外，北京市城市管理委員會辦公室還向市民發出倡議書，表示為保障雪後安全出行，各級黨政機關、企事業單位、駐京部隊要組織黨員幹部和廣大職工積極參與義務掃雪鏟冰工作；各沿街單位和商戶要主動清掃門前積雪，防止路面結冰；各街道（鄉鎮）、社區（村）廣泛發動居民、志工「自掃門前雪」，確保群眾出行安全。

官方並稱，維護良好的市容環境是文明創建、愛國衛生運動的重要內容，也是全社會的共同責任。

北京 降雪 內蒙古

