中國多城市出現連續霧霾天氣 成都狀況嚴重引民怨

中央社／ 北京18日電

中國多地出現嚴重霧霾天氣，上海、廣州與重慶等6座人口超過千萬級別的大城市，17日在一個全球主要城市空氣污染排名中位列前15名，四川成都更因霧霾長達10天，引發民怨。

據新加坡聯合早報報導，瑞士空氣品質技術公司IQAir的全球125城實時空氣品質排名顯示，重慶、武漢、成都、杭州、上海和廣州在17日下午6時分別位列「全球污染嚴重城市」的第3、4、5名和第11、12、13名。

6座城市的空氣品質指標（AQI）均落在150至200之間，為「不健康」狀態，懸浮微粒（PM2.5）是主要污染物，濃度是世界衛生組織年平均參考標準的逾10倍以上。

中國多地霧霾已持續數日。據IQAir統計，上海在過去30天裡有17天的AQI超過100，處於「不健康」狀態，16日上午10時的AQI一度超過200，達到「非常不健康」狀態，污染程度排名全球第2，超過排名第3的印度德里。

成都則在過去10天裡，連續多日AQI超過200，也多次登頂IQAir「全球污染嚴重城市」第1名。

成都霧霾也引起當地民眾不滿，許多當地網友在網上抱怨天氣情況，還有民眾撥打成都市民熱線，投訴成都空氣品質問題。

當地官方稱，從8日起，成都所在的四川盆地出現一輪時間長、範圍大、污染重的區域PM2.5污染。官方指出，本輪污染過程嚴峻，將持續到19日前後。鄰近成都的重慶也面臨相同挑戰，當地官方稱要堅決打好這場大氣污染防治攻堅戰。

不過，在多個城市出現霧霾之際，中國生態環境部召開工作會議，稱中國去年空氣品質持續向好，「藍天保衛戰再交優異答卷，藍天白雲成為常態」。

