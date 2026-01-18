陸氣象局預告今年首波寒流來襲 氣溫恐陡降16℃以上

快訊

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
中國大陸今年最強寒潮天氣過程已經開始，17日晚，北京城區開始飄雪。18日一早，已有市民趕往頤和園賞雪景。（中新社）
中國大陸今年降溫最大、雨雪最強的寒潮天氣過程已經開始。大陸中央氣象局18日發布寒流預警，預計18日至21日將影響中國中東部地區，帶來大風降溫和大範圍雨雪，部分地區有凍雨，其中黃淮、江漢、江淮及陝西、山西等地部分地區有大雪或暴雪，黃淮、江漢局部地區降溫或達16℃以上。

大陸氣象局氣象分析師胡嘯指出，這輪寒潮天氣的特點很鮮明：

一、體感變化巨大。剛剛過去的「三九」（指冬至過後第三個九日），大陸全國平均氣溫偏高，偏暖的程度是同期歷史的第三暖，其中河南是歷史最暖的「三九」；

二、降雪強。19日降雪範圍最廣也會最強，陝西南部、山西南部、河南、湖北北部、安徽、江蘇的北部等地會有大雪甚至暴雪天氣；

三、凍雨範圍廣。因大氣中層暖濕氣流發展，所以整層大氣特別容易形成上冷中間暖近地面也冷的格局，有利於凍雨的形成。

胡嘯表示，預計19日到21日，湖北的西部和北部、湖南、貴州、重慶等地會有凍雨，湖南和貴州是這一次凍雨的核心區域。這輪寒潮天氣過程將在21日逐漸減弱結束，但氣溫偏低的格局要維持到「四九」，也就是25日。

17日晚，北京城區開始飄雪。新疆氣象台則預報，受寒潮持續影響，北疆的伊犁、阿勒泰、東疆的哈密，最低氣溫將降至-35℃左右，山區部分地區的最低氣溫甚至會降到-47℃左右 ，並且持續時間長、影響範圍廣。

明天就正式進入農曆蠟月，上海市氣象局預報，受強冷空氣影響，19日至21日，上海將有一次大風降溫和雨雪天氣過程，周二和周三將出現小雨夾雪或小雪天氣，市區最低氣溫1至2度，郊區將跌破冰點，最高氣溫也僅有3至5度。

