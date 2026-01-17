以醫療級AI為目標 京東健康上架逾1500名醫生AI代理人

京東旗下線上醫療健康平台「京東健康」近日上架超過1,500個專家醫生智能體（AI Agent，AI代理人），讓患者在家即可獲得健康諮詢，目標是緩解大陸醫療資源緊張。公司並以「醫療級AI」為目標，與醫院共建專科專病大模型，協助診斷決策與臨床試驗匹配。

香港經濟日報報導，京東健康的「AI京醫」體系已上架超過1,500個專家醫生智能體，透過智能體應用於醫療，患者可以在家中獲得專業的健康諮詢，減少到醫院就診。其「AI京醫」體系的智能體，基於大量的醫療數據進行訓練，具備快速診斷和建議的能力。

至於2025年初推出的醫院應用大模型產品「京東卓醫」，現已在大陸多間醫院使用，「京東卓醫」能夠處理患者基本健康問題，還能夠在複雜的醫療場景中提供支持，提升醫療服務的智慧化水準。

另據中國證券報，京東健康並以「醫療級AI」為目標，與多個醫院合作構建專科專病大模型，覆蓋全流程、全要素的深度推理，還具備真實應用場景和實際診療價值。北京大學腫瘤醫院教授史燕傑還介紹了與京東健康共同打造的、以Agent和LLM技術為核心的「消化道腫瘤全流程醫療輔助系統」，該系統能輔助診斷決策、精準匹配臨床試驗，推動個體化治療。