穀神星二號民營商業運載火箭 首次飛行試驗任務失利

大陸穀神星二號民營商業運載火箭，17日12時8分在甘肅酒泉衛星發射中心點火升空，火箭飛行異常，首次飛行試驗任務失利。具體原因正在進一步分析排查。而前一天穀神星一號海射型遙七運載火箭在山東，將「天啟星座」天啟星座共4顆衛星送入預定軌道。

新浪財經報導，穀神星二號民營商業運載火箭，是星河動力旗下新一代中型運載火箭，可以為300公斤至500公斤的小衛星提供發射服務。

被稱為大陸民營火箭「發射王」的星河動力，日前在北京證監局提交IPO輔導備案，代表繼天兵科技、中科宇航、藍箭航太等，近期內又一家啟動A股IPO的商業航太企業。

星河動力於16日4時10分，於山東附近海域完成穀神星一號海射型遙七運載火箭，順利將「天啟星座」天啟星座06組衛星（37星至40星）共4顆衛星送入預定軌道。

大陸多款新型火箭將在2026年亮相。公開資料顯示，專攻商業航太市場的5公尺級直徑可回收復用火箭準備首飛，新一代載人「健將」長征十號甲火箭，正在籌備首次軌道級飛行。除了穀神星二號，像是天龍三號、智神星一號、力箭二號、雙曲線三號、引力二號等大中型商業火箭蓄勢待發，均有望在2026年首飛入軌。

當前，全球商業航太產業正迎來前所未有的發展熱潮，兆級賽道輪廓日益清晰。多家券商研報將2026年定義為大陸商業航太的「阿爾法元年」，認為行業正從政策孵化期向工業化爆發期過渡，邏輯重心從概念炒作轉向業績兌現。

國金證券稱，全球航太產業處在商業航太企業崛起之際，正經歷類似大航海時代的結構性變革，大陸商業航太處於從政策孵化期向工業化爆發期過渡的關鍵節點。2026年將是大陸商業航太產業的「阿爾法元年」，行業邏輯將從單純的題材映射，轉向基於供應鏈業績兌現的基本面投資。

開源證券表示，大陸商業航太將迎來「政策+技術+資本」三重共振，值得高度期待。

低軌衛星組網的緊迫性成為行業增長的核心驅動力。東吳證券表示，2026年，商業航太行業將迎來多重催化，特別是多枚可回收、大載量的商業火箭密集首飛，火箭運力將將迎來顯著提升，從而打通先前衛星通信發展的堵點。大陸低軌衛星互聯網從2025年下半年已進入批量發射建設階段，2026年將迎來更大批量發射，產業發展進一步加速。