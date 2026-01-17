南博文物流失事件後 陸國家文物局要求加強博物館藏品規範管理

快訊

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
2025年底南京博物院爆出文物流失事件後，大陸國家文物局16日召開2025年度工作總結會，會中強調，文物保護要系統發力、精準施策，加強博物館藏品規範管理。

中新經緯報導，「國家文物局」微信公眾號發布，16日上午，國家文物局召開2025年度工作總結會，總結全年工作，部署2026年重點任務。會議指出，要加強博物館藏品規範管理。

針對2026年的文物工作，會議強調，文物保護要系統發力、精準施策，全面完成第4次全國文物普查，健全文物安全長效機制；研究闡釋要探索未知、實證文明，深入實施中華文明探源工程等重大工程，促進文物保護和考古成果多管道展示傳播。

傳承利用要服務人民、擴大影響，加強博物館藏品規範管理，舉辦長徵文物保護展示主題活動，拓展文物國際交流合作；文物管理要夯基固本、提升綜合能力，健全法治體系，推進重點改革，強化科技賦能，建強人才隊伍，推動文物事業高品質發展行穩致遠。

2025年底爆出的南京博物院文物流失事件引發大陸社會高度關注。明代畫家仇英的《江南春》在上世紀50年代由民間藏家龐萊臣捐贈給南博，1990年代末被南博當贗品處理，2025年5月卻以人民幣8,800萬的價格出現在拍賣市場，引爆公眾對文物保護單位的信任危機。

江蘇省政府隨後成立調查組，調查南博受贈文物保管處置中存在的問題，以及其他藏品安全問題。大陸國家文物局也成立工作組赴南京，就有關情況開展核查。

