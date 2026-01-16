快訊

利多有限？台美關稅降至15% 經濟系教授示警三大風險恐升溫

迅速走紅後 獨居者App「死了麼」據報在中國下架

中央社／ 台北16日電
大陸推出給獨居人士「簽到」以防孤獨死的App「死了麼」引發熱議。（圖／取自新京報網站）
大陸推出給獨居人士「簽到」以防孤獨死的App「死了麼」引發熱議。（圖／取自新京報網站）

綜合陸港媒報導，近日爆紅登上蘋果App Store中國區付費榜首的獨居安全App「死了麼」，昨天從中國的蘋果App Store應用商店下架。

綜合陸媒澎湃新聞、香港01報導，「死了麼」創辦人之一的郭先生向浙江廣播電視集團旗下新媒體中國藍新聞證實，「死了麼」App確實已下架，但未透露具體原因。中國區用戶已無法搜尋或下載該App，但海外版本（如美國、新加坡）仍可正常使用。

「死了麼」是一款專為獨居人群設計的輕量化安全工具，用戶只需事先設定緊急聯絡人並定期在App內「簽到」，以確認自己「還活著」。若連續多日未簽到，系統將於次日自動透過電子郵件通知緊急聯絡人，提醒可能發生意外。

「死了麼」App由3名中國年輕開發者組成的小團隊遠端協作開發，歷時約一個月完成，最初於去年5月低調上線，近期因簡單直白的功能與名稱迅速走紅，一度衝上中國付費榜第一，單價人民幣8元（約合新台幣36元）。

爆紅後，「死了麼」的名稱引發兩極評價。有網友認為名稱直擊現實卻帶「晦氣」，建議改為較溫暖的「活著麼」；也有使用者覺得這種黑色幽默正是吸引點。

面對爭議，團隊13日晚間在官方微博宣布，將於新版本正式啟用全新全球化品牌名稱「Demumu」，並強調未來將把這套源自中國的守護方案推向世界，服務更多獨居群體。郭先生解釋，「Demumu」前半段「De」取自英文「Death」（死亡），保留核心概念；後半段「mumu」則帶有親切、可愛的感覺。

不過，更名宣布後僅一天，開發團隊14日再度發文稱先前的更名嘗試「未能盡如人意」，決定將命名權交還給用戶，公開向全網徵集一個響亮的新名稱。活動獲得大量網友熱烈參與，留言數以千計。

就在團隊徵名期間，「死了麼」昨天卻突然從蘋果中國應用商店全面消失，與此同時大量功能相似的模仿App湧現，例如「活著麼」、「Dead Yet？Pro」、「死了麼漂流版」等。

其中一款名為「Demumu-還活著麼？」的App更宣布將於24日上線。對此，郭先生強調真正的「Demumu」是他們的全球化品牌，該款「Demumu-還活著麼？」與原團隊無關，屬於仿冒產品。

團隊 獨居

延伸閱讀

籲朝野支持台美協議 蔡英文：談判團隊承擔了壓力也守住台灣立場

黑白大廚2「料理怪物」紐約開新餐廳 瞄準頂尖團隊全球徵才中

肯定關稅談判團隊揮出全壘打 卓揆：護國神山「主峰還在台灣」

蘋果vs.梨子含水量都超過8成 營養師揭哪種含較多纖維和營養成分

相關新聞

迅速走紅後 獨居者App「死了麼」據報在中國下架

綜合陸港媒報導，近日爆紅登上蘋果App Store中國區付費榜首的獨居安全App「死了麼」，昨天從中國的蘋果App St...

湖北23歲女被逼嫁39歲男「喝農藥輕生」 母否認為聘禮逼婚

湖北一名23歲女子疑因被母親逼迫嫁給一名39歲男子，絕望之下喝下農藥「敵草快」輕生，至今仍在武漢協和醫院ICU搶救，確診...

港2024年初婚年齡中位數 男32.6歲、女31歲創34年新高

香港居民遲婚或不結婚現象日益普遍，港府統計處15日出版最新一期《香港統計月刊》，分析30多年間香港的結婚及離婚趨勢，當中...

港漂生被騙後淪詐團 假冒官員收錢涉6案35.9萬美元

香港警方針對假冒官員電話騙案展開行動，偵破17宗案件涉款867萬元，分別拘捕案中充當「特務調查人員」向受害人派假文件和收...

陸客赴日估減半 改去韓越泰

日媒共同社15日引述港媒南華早報11日報導稱，市場預測2026年，中國大陸赴日旅遊人數將較2025年減半，至480萬到5...

曾連勝日本頂尖棋手 陸「棋聖」聶衛平74歲逝世

在兩岸都具有一定知名度的「棋聖」聶衛平十四日晚間在北京病逝，享壽七十四歲。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。