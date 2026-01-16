迅速走紅後 獨居者App「死了麼」據報在中國下架

綜合陸港媒報導，近日爆紅登上蘋果App Store中國區付費榜首的獨居安全App「死了麼」，昨天從中國的蘋果App Store應用商店下架。

綜合陸媒澎湃新聞、香港01報導，「死了麼」創辦人之一的郭先生向浙江廣播電視集團旗下新媒體中國藍新聞證實，「死了麼」App確實已下架，但未透露具體原因。中國區用戶已無法搜尋或下載該App，但海外版本（如美國、新加坡）仍可正常使用。

「死了麼」是一款專為獨居人群設計的輕量化安全工具，用戶只需事先設定緊急聯絡人並定期在App內「簽到」，以確認自己「還活著」。若連續多日未簽到，系統將於次日自動透過電子郵件通知緊急聯絡人，提醒可能發生意外。

「死了麼」App由3名中國年輕開發者組成的小團隊遠端協作開發，歷時約一個月完成，最初於去年5月低調上線，近期因簡單直白的功能與名稱迅速走紅，一度衝上中國付費榜第一，單價人民幣8元（約合新台幣36元）。

爆紅後，「死了麼」的名稱引發兩極評價。有網友認為名稱直擊現實卻帶「晦氣」，建議改為較溫暖的「活著麼」；也有使用者覺得這種黑色幽默正是吸引點。

面對爭議，團隊13日晚間在官方微博宣布，將於新版本正式啟用全新全球化品牌名稱「Demumu」，並強調未來將把這套源自中國的守護方案推向世界，服務更多獨居群體。郭先生解釋，「Demumu」前半段「De」取自英文「Death」（死亡），保留核心概念；後半段「mumu」則帶有親切、可愛的感覺。

不過，更名宣布後僅一天，開發團隊14日再度發文稱先前的更名嘗試「未能盡如人意」，決定將命名權交還給用戶，公開向全網徵集一個響亮的新名稱。活動獲得大量網友熱烈參與，留言數以千計。

就在團隊徵名期間，「死了麼」昨天卻突然從蘋果中國應用商店全面消失，與此同時大量功能相似的模仿App湧現，例如「活著麼」、「Dead Yet？Pro」、「死了麼漂流版」等。

其中一款名為「Demumu-還活著麼？」的App更宣布將於24日上線。對此，郭先生強調真正的「Demumu」是他們的全球化品牌，該款「Demumu-還活著麼？」與原團隊無關，屬於仿冒產品。