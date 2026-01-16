快訊

台美關稅拍板！15%不疊加、232條款最惠國待遇、對美投資5000億美元

美國商務部：美台達成貿易協議！ 台灣半導體公司加碼對美投資16兆元

曾連勝日本頂尖棋手 陸「棋聖」聶衛平74歲逝世

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
中國圍棋協會名譽主席聶衛平（右）十四日晚間在北京病逝，享壽七十四歲。中新社
中國圍棋協會名譽主席聶衛平（右）十四日晚間在北京病逝，享壽七十四歲。中新社

在兩岸都具有一定知名度的「棋聖」聶衛平十四日晚間在北京病逝，享壽七十四歲。

上觀新聞報導，中國圍棋協會名譽主席、被譽為「棋聖」的聶衛平，是上世紀中國大陸圍棋振興的關鍵人物。他在一九八○年代的中日圍棋擂台賽中作為主將、力挽狂瀾，連勝多位日本超一流棋手，創造「擂台神話」，振奮民族精神，當時大陸國家體委和中國圍棋協會授予「棋聖」稱號，並掀起大陸的圍棋熱潮。

星島日報指，中日圍棋擂台賽期間是聶衛平的巔峰歲月，第一屆比賽時，日本超一流棋手小林光一連克中方六將，中方五比七落後，聶衛平作為主將出戰，連勝小林光一和王座戰冠軍加藤正夫，把比分扳成七比七平，後來又擊敗在日本曾六次奪得「棋聖」戰冠軍、被授予「終身棋聖」的擂主藤澤秀，為中國贏得擂台賽勝利，實現大陸棋手首勝日本棋手的重大突破。

聶衛平曾出任大陸的圍棋國家隊總教練，帶出常昊等世界冠軍，並積極參與圍棋活動，對中國大陸圍棋的普及、發展、走向世界作出奠基性貢獻。在兩岸部分，聶衛平過去多年也與台灣知名棋手交過手，對兩岸圍棋交流的作用不可忽視。

圍棋

陸客赴日估減半 改去韓越泰

日媒共同社15日引述港媒南華早報11日報導稱，市場預測2026年，中國大陸赴日旅遊人數將較2025年減半，至480萬到5...

陸網傳「深圳將推12年義務教育、高中免費」…市教育局回應了

大陸網上傳「深圳有望推行12年義務教育，高中免費將在深圳鋪開」，引發家長關注。不過，深圳市教育局回應指出，義務教育年限為...

奧運冠軍匿名「廣州樊先生」 5年捐款1268萬 老鄉曝善行

一條公路的修繕工程，無意中揭開了乒乓球奧運冠軍樊振東持續五年的善行。13日話題「廣州樊先生5年捐款近280萬(人民幣，約...

港自行收生不足 38校陷殺校危機…未來7年適齡人口跌逾2成

香港教育局14日公布《2026年度統一派位各小一學校網選校名冊》，隨著適齡學童人數持續下降，多區小學收生不足問題日益嚴峻...

華清池35年楊貴妃露點雕像遭舉報不雅 陸官媒：扼殺創作活力

陝西西安華清池景區內「貴妃出浴」雕像因袒露上半身，被指「不雅觀」、「敗壞社會風氣」等，工作人員回應稱裸體雕像在中國有悠久...

