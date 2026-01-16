快訊

陸客赴日估減半 改去韓越泰

聯合報／ 記者潘維庭／綜合報導

日媒共同社15日引述港媒南華早報11日報導稱，市場預測2026年，中國大陸赴日旅遊人數將較2025年減半，至480萬到580萬人次。

報導也提到，據行銷科技公司華凱營銷（China Trading Desk）的預測，今年大陸前往香港等地的跨境旅遊人數為1.65億至1.75億人次，超出2025年的1.55億人次。最受歡迎的目的地為南韓、越南和泰國。

另外，其他國家放寬對大陸民眾的簽證政策後，預計陸客數量將出現成長。其中也包括俄羅斯，該國已於去年12月允許陸客免簽入境。

日本國家旅遊局統計，2025年1至11月赴日的外國遊客數為3906.56萬人次，其中大陸遊客為876.58萬人次，相當於總體的2成，位居各個國家和地區之首。

南華早報提到，日本最大的航空公司全日空表示，自去年11月以來，從日本到中國的商務旅行基本上保持不變，但該公司正試圖透過向從日本回國的大陸僑民推銷航班以增加業務。

共同社報導提及，去年11月日相高市早苗在國會答辯時稱「台灣有事」可能構成「存亡危機事態」，招致中國政府反對，中方提醒公民避免赴日。此外採訪相關人士獲悉，高市早苗發表涉台答辯後，中國有關部門向大陸國內大型旅行社發出指示，要求減少赴日簽證申請量，使赴日遊客數降至原先的6成。

日本 陸客 高市早苗

相關新聞

陸客赴日估減半 改去韓越泰

日媒共同社15日引述港媒南華早報11日報導稱，市場預測2026年，中國大陸赴日旅遊人數將較2025年減半，至480萬到5...

曾連勝日本頂尖棋手 陸「棋聖」聶衛平74歲逝世

在兩岸都具有一定知名度的「棋聖」聶衛平十四日晚間在北京病逝，享壽七十四歲。

陸網傳「深圳將推12年義務教育、高中免費」…市教育局回應了

大陸網上傳「深圳有望推行12年義務教育，高中免費將在深圳鋪開」，引發家長關注。不過，深圳市教育局回應指出，義務教育年限為...

奧運冠軍匿名「廣州樊先生」 5年捐款1268萬 老鄉曝善行

一條公路的修繕工程，無意中揭開了乒乓球奧運冠軍樊振東持續五年的善行。13日話題「廣州樊先生5年捐款近280萬(人民幣，約...

港自行收生不足 38校陷殺校危機…未來7年適齡人口跌逾2成

香港教育局14日公布《2026年度統一派位各小一學校網選校名冊》，隨著適齡學童人數持續下降，多區小學收生不足問題日益嚴峻...

華清池35年楊貴妃露點雕像遭舉報不雅 陸官媒：扼殺創作活力

陝西西安華清池景區內「貴妃出浴」雕像因袒露上半身，被指「不雅觀」、「敗壞社會風氣」等，工作人員回應稱裸體雕像在中國有悠久...

