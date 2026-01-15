陸網傳「深圳將推12年義務教育、高中免費」…市教育局回應了

快訊

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸網上盛傳「深圳高中免費」的消息，或戳中家長對子女的教育焦慮，即中考競爭與升學壓力。圖為深圳重點高中的上課情況。（微博照片）

大陸網上傳「深圳有望推行12年義務教育，高中免費將在深圳鋪開」，引發家長關注。不過，深圳市教育局回應指出，義務教育年限為國家統一規定，深圳無權自行調整；若有相關政策變動，需以國家教育行政部門發布的正式文件為準。

香港經濟日報15日稱，「深圳有望推行12年義務教育，高中免費將在深圳鋪開」的消息，近日在微博微信等社交平台廣泛傳播。網傳消息熱議的核心，指向2025年12月28日通過的《中共深圳市委關於制定深圳市國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》，其中提到：穩步擴大免費教育範圍，探索延長義務教育年限；推動基礎教育擴優提質，統籌義務教育優質均衡發展、學前教育優質普惠發展；擴大普通高中辦學資源，辦好特殊教育、專門教育；加強九年一貫制學校建設和集團化辦學。

報導指，就網傳「深圳推行12年義務教育、高中免費」相關信息，深圳市教育局工作人員表示，無官方聲明的網路相關言論均不具備可信度。該工作人員解釋，義務教育年限為國家統一規定，深圳無權自行調整；若有相關政策變動，須以國家教育行政部門發布的正式文件為準。

報導分析，網傳消息快速傳播的核心原因，在於精準戳中家長群體的教育焦慮，即中考競爭、升學壓力。 「深圳網路闢謠」公眾號表示，從深圳推進教育改革的現實方向來看，當前及未來一段時期，深圳更有可能從學前教育的優質普惠、義務教育階段的資源均衡配置、中職與普通高中之間的升學通道優化等方面重點加碼，這些舉措正是深圳緩解教育焦慮、優化教育生態的具體實踐。

