快訊

高保障倍數壽險成資產大戶最愛 8大態樣會被國稅局盯上

經典賽／中華隊開訓31位球員報到 陳傑憲再當隊長、3單位送加菜金

陳亭妃初選力壓林俊憲 將代表民進黨參選2026台南市長

浙江用AI分析招標資料大數據 抓出工程圍標貪官

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
浙江國企江山城投公司主管馮疆曾在項目前期部任職多年，參與多個工程招投標工作，涉及圍標串標被AI分析大數據發現。（央視截圖）
浙江國企江山城投公司主管馮疆曾在項目前期部任職多年，參與多個工程招投標工作，涉及圍標串標被AI分析大數據發現。（央視截圖）

大陸央視反腐專題片揭露，浙江省大數據監管系統利用人工智慧（AI）分析數據，發現官員捲入權錢交易的勾當。抓出國企中的貪腐「蛀蟲」。

央視14日播出反腐專題片《一步不停歇 半步不退讓》第4集「科技賦能反腐」，披露浙江省江山市國有資產管理服務中心融資建設科原負責人馮疆被查的由來。馮疆曾多年在江山城投公司項目前期部任職，參與多個工程招投標工作。

其中，浙江省紀委監委和省發改委設了「招投標智慧監管監督系統」，用於監督招投標領域的大數據。系統在對江山市城區亮化一期工程項目進行數據碰撞分析之後，AI分析報告中生成了2條風險預警，提示項目中可能存在專家不公、圍標串標嫌疑。據系統分析，這項亮化工程中的須江閣標段共26家公司參與投標，中標公司在資信技術上並無明顯優勢，但資信技術得分卻遠高於平均分，疑似存在「明招暗定」。

風險預警被推送給項目屬地監督部門，江山市紀委監委展開核查，查出該項目中標公司的王姓老闆，透過馮疆牽線與內部人員勾結。該項目招標負責人接到馮疆請託後，向評委透露明顯的傾向性訊號，事成之後，二人平分了50萬元人民幣「好處費」。

專題片中馮疆自述，項目中標，就是「招標負責人跟評委打招呼」，意思這家公司的方案做得不錯，「評委也都是腦子比較靈活的人，一聽就懂了。」

片中提及，紀檢監察機關過去要關注某個項目或某個人，往往要基於接到的具體問題線索。如今智慧監管監督系統提供了全新線索來源、準確性相當高，對查處腐敗有巨大助力。最後，由於多次圍標串標利益輸送，馮疆被開除公職。

片中也提到，只要有了「線頭」，常常就能牽出「一張網」，在馮疆案中也是如此，從亮化項目突破之後，專案組再利用系統對馮疆和其他涉案人員參與過的工程開展二次核查，發現了更多問題。

反腐 風險 監委

延伸閱讀

投資75億人民幣 福建大壩查出施工偷工減料…數十人被問責

土方之亂運送「A直送C」大解禁…國土署祭4大招救火！網驚喊：可寧衛GG

土方之亂／內政部出手祭三大策略 建商提三個建言

「一帶一路」泰中高鐵工程事故釀32死64傷 陸企業參與角色受關注

相關新聞

浙江用AI分析招標資料大數據 抓出工程圍標貪官

大陸央視反腐專題片揭露，浙江省大數據監管系統利用人工智慧（AI）分析數據，發現官員捲入權錢交易的勾當。抓出國企中的貪腐「...

大陸圍棋振興關鍵人物 「棋聖」聶衛平病逝享壽74歲

陸媒15日報導，上世紀中國大陸圍棋振興的關鍵人物，中國圍棋協會名譽主席、「棋聖」聶衛平14日晚在北京病逝，享壽74歲。

投資75億人民幣 福建大壩查出施工偷工減料…數十人被問責

大陸官方證實，福建永安抽水蓄能電站大壩施工存在偷工減料、監理人員被施工方宴請、請陪侍等情況。中國電建下屬參與抽水蓄能工程...

太子集團陳志抓返北京後…陸公安部官員 赴柬埔寨推進電詐整治

涉電信網路詐騙的太子集團創始人兼董事長陳志被遣返中國後，大陸公安部部長助理劉忠義前往柬埔寨進行訪問，推進打擊電信網路詐騙...

比大熊貓還少！村民釣魚發現受傷鳥 竟是「世界上最神秘的鳥」

周一（12日），在中國四川威遠縣連界鎮民新水庫與新場鎮龍奉村交界處水庫岸邊，村民陳某釣魚時發現一隻受了傷、飛不起來的鳥，於是報警求助。周二（13日），威遠縣公安局證實，該鳥為國家一級重點保護野生動物、被譽為「世界上最神秘的鳥」的海南鳽，目前已送至動物園接受救治。

粉絲數破3千萬！陸美女網紅被爆逃漏稅979萬元 社群帳號全被禁

大陸網紅彭十六（本名彭煊之）因逃漏稅人民幣216.32萬元（約新台幣979.7萬元），被當地稅務部門追繳稅費款、加收滯納金並處罰款，共計人民幣415.05萬元（約新台幣1879.9萬元）。目前彭十六的微博...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。