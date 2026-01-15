浙江用AI分析招標資料大數據 抓出工程圍標貪官

大陸央視反腐專題片揭露，浙江省大數據監管系統利用人工智慧（AI）分析數據，發現官員捲入權錢交易的勾當。抓出國企中的貪腐「蛀蟲」。

央視14日播出反腐專題片《一步不停歇 半步不退讓》第4集「科技賦能反腐」，披露浙江省江山市國有資產管理服務中心融資建設科原負責人馮疆被查的由來。馮疆曾多年在江山城投公司項目前期部任職，參與多個工程招投標工作。

其中，浙江省紀委監委和省發改委設了「招投標智慧監管監督系統」，用於監督招投標領域的大數據。系統在對江山市城區亮化一期工程項目進行數據碰撞分析之後，AI分析報告中生成了2條風險預警，提示項目中可能存在專家不公、圍標串標嫌疑。據系統分析，這項亮化工程中的須江閣標段共26家公司參與投標，中標公司在資信技術上並無明顯優勢，但資信技術得分卻遠高於平均分，疑似存在「明招暗定」。

風險預警被推送給項目屬地監督部門，江山市紀委監委展開核查，查出該項目中標公司的王姓老闆，透過馮疆牽線與內部人員勾結。該項目招標負責人接到馮疆請託後，向評委透露明顯的傾向性訊號，事成之後，二人平分了50萬元人民幣「好處費」。

專題片中馮疆自述，項目中標，就是「招標負責人跟評委打招呼」，意思這家公司的方案做得不錯，「評委也都是腦子比較靈活的人，一聽就懂了。」

片中提及，紀檢監察機關過去要關注某個項目或某個人，往往要基於接到的具體問題線索。如今智慧監管監督系統提供了全新線索來源、準確性相當高，對查處腐敗有巨大助力。最後，由於多次圍標串標利益輸送，馮疆被開除公職。

片中也提到，只要有了「線頭」，常常就能牽出「一張網」，在馮疆案中也是如此，從亮化項目突破之後，專案組再利用系統對馮疆和其他涉案人員參與過的工程開展二次核查，發現了更多問題。