快訊

高保障倍數壽險成資產大戶最愛 8大態樣會被國稅局盯上

經典賽／中華隊開訓31位球員報到 陳傑憲再當隊長、3單位送加菜金

陳亭妃初選力壓林俊憲 將代表民進黨參選2026台南市長

聽新聞
0:00 / 0:00

投資75億人民幣 福建大壩查出施工偷工減料…數十人被問責

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
耗費75億元人民幣的福建永安抽水蓄能電站大壩施工存在偷工減料狀況。圖為工人在徒手將2根長度約2米的鋼筋插入孔洞。（圖／取自每日經濟新聞）
耗費75億元人民幣的福建永安抽水蓄能電站大壩施工存在偷工減料狀況。圖為工人在徒手將2根長度約2米的鋼筋插入孔洞。（圖／取自每日經濟新聞）

大陸官方證實，福建永安抽水蓄能電站大壩施工存在偷工減料、監理人員被施工方宴請、請陪侍等情況。中國電建下屬參與抽水蓄能工程建設的單位已全部停止作業，開展排查整頓。

去年11月底，陸媒《經濟參考報》調查發現，中國電建子公司中國水利水電第三工程局有限公司（水電三局）承建的永安抽水蓄能電站下水庫大壩涉嫌偷工減料，工程存在重大安全隱患。

該項目的工程施工方和建造監理方同為中國電建下屬企業，《澎湃新聞》曾梳理招投標文件發現，永安抽水蓄能電站多個核心標段，均由中國電建下屬企業包攬。

央視新聞客戶端14日報導，中國國家能源局福建監管辦公室網站14日通報稱，位於永安市小陶鎮的永安抽水蓄能電站項目總投資74.96億元（人民幣，單位下同），核查工作組發現媒體曝光的問題基本屬實。

通報稱，施工單位水電三局存在現場管理缺位、未按圖紙施工等問題，在關鍵工序作業時，質檢人員未全程在場管理。項目也存在未經建設單位認可分包工程等違法分包問題。

通報指出，監理單位浙江華東工程諮詢（隸屬於中國電建）對工程質量監理責任落實不到位，建設單位永安抽蓄公司現場管理不嚴格。上述疏漏導致下水庫壩肩邊坡可能失穩，極端工況下可能發生約1,000立方米的塌方，中國電建正在組織施工單位制定整改方案。

水電三局、華東工程諮詢公司等數十人被以撤職、降職等形式追責問責，並罰款2,000餘萬元。建設單位永安抽蓄公司黨支部書記等高管被記過，下屬工程管理部門一名副經理被撤職。

此外，監理人員接受施工企業的宴請和有償異性陪侍人員的情況基本屬實。永安市政府相關部門已責令存在違規經營問題的涉事場所停業整頓。

目前，中國電建已組織所屬參與抽水蓄能工程建設的單位全部停止作業，開展排查整頓。下一步大陸國家能源局福建監管辦公室、福建省能源局等相關部門將對項目的質量問題和風險隱患整改實行掛牌督辦，責成整改。

水電 福建 下屬

延伸閱讀

「一帶一路」泰中高鐵工程事故釀32死64傷 陸企業參與角色受關注

泰高鐵工程事故增至30死 總理阿努廷放話列黑名單：追究承包商責任

台北港開放收5萬方民間工程 每年40萬方上限有望擴增

貓羅溪年年淹 南投市包尾、振興堤防延宕10年後重啟

相關新聞

浙江用AI分析招標資料大數據 抓出工程圍標貪官

大陸央視反腐專題片揭露，浙江省大數據監管系統利用人工智慧（AI）分析數據，發現官員捲入權錢交易的勾當。抓出國企中的貪腐「...

大陸圍棋振興關鍵人物 「棋聖」聶衛平病逝享壽74歲

陸媒15日報導，上世紀中國大陸圍棋振興的關鍵人物，中國圍棋協會名譽主席、「棋聖」聶衛平14日晚在北京病逝，享壽74歲。

投資75億人民幣 福建大壩查出施工偷工減料…數十人被問責

大陸官方證實，福建永安抽水蓄能電站大壩施工存在偷工減料、監理人員被施工方宴請、請陪侍等情況。中國電建下屬參與抽水蓄能工程...

太子集團陳志抓返北京後…陸公安部官員 赴柬埔寨推進電詐整治

涉電信網路詐騙的太子集團創始人兼董事長陳志被遣返中國後，大陸公安部部長助理劉忠義前往柬埔寨進行訪問，推進打擊電信網路詐騙...

比大熊貓還少！村民釣魚發現受傷鳥 竟是「世界上最神秘的鳥」

周一（12日），在中國四川威遠縣連界鎮民新水庫與新場鎮龍奉村交界處水庫岸邊，村民陳某釣魚時發現一隻受了傷、飛不起來的鳥，於是報警求助。周二（13日），威遠縣公安局證實，該鳥為國家一級重點保護野生動物、被譽為「世界上最神秘的鳥」的海南鳽，目前已送至動物園接受救治。

粉絲數破3千萬！陸美女網紅被爆逃漏稅979萬元 社群帳號全被禁

大陸網紅彭十六（本名彭煊之）因逃漏稅人民幣216.32萬元（約新台幣979.7萬元），被當地稅務部門追繳稅費款、加收滯納金並處罰款，共計人民幣415.05萬元（約新台幣1879.9萬元）。目前彭十六的微博...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。