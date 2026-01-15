太子集團陳志抓返北京後…陸公安部官員 赴柬埔寨推進電詐整治

快訊

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸公安部部長助理劉忠義。（圖／取自大陸國新網）
大陸公安部部長助理劉忠義。（圖／取自大陸國新網）

涉電信網路詐騙太子集團創始人兼董事長陳志被遣返中國後，大陸公安部部長助理劉忠義前往柬埔寨進行訪問，推進打擊電信網路詐騙犯罪的執法合作。

據《柬中時報》，劉忠義率領的代表團13日與柬埔寨移民總局總監宋威斯納會面。報導稱，中國大陸方面在會談中，高度評價柬埔寨移民總局及相關執法部門在防範和打擊電信網絡詐騙犯罪方面取得的積極成效，尤其是在依法查處、驅逐非法入境、非法居留及非法工作外國人員方面所取得的成果。

雙方一致同意，將在現有良好合作基礎上，持續深化執法協作與資訊共享，進一步加強執法合作，共同應對和打擊電信網路詐騙等跨國犯罪活動。

大陸公安部8日披露，在柬埔寨的配合下，已於7日將被指是跨境賭詐犯罪團伙頭目的陳志押解回國，並特別標註他為中國籍，柬方已取消其柬國國籍。相關團伙涉嫌開設賭場、詐騙、非法經營、隱瞞犯罪所得等多項罪行。

泰國和柬埔寨去年12月再度爆發激烈的邊境衝突，泰國軍方轟炸柬埔寨多處，同時傳出柬國多個詐騙園區已被摧毀。對此，大批大陸網友力挺泰國實際清除手段。

而陳志被抓回北京，據星媒聯合早報分析，認為這是中美博弈的結果，避免陳志被美國法院審判。在此之前，美國已沒收陳志集團價值150億美元的虛擬貨幣，並指控其涉及網賭、詐騙、控制人身自由、非法控制和虐待各國公民強迫實施詐騙等罪名。

詐騙 柬埔寨 陳志 太子集團

