快訊

抽成式關稅上路！川普對輝達、超微先進晶片開徵25%關稅 有豁免條款

伊朗證實示威已2000死！全國斷網下死傷數字如何驗證？

獨／中油屆退員工駕公務車闖紅燈撞死機車騎士 傳公司讓他延退原因曝

比大熊貓還少！村民釣魚發現受傷鳥 竟是「世界上最神秘的鳥」

香港01／ 撰文：陳進安
該隻鳥羽毛呈暗淡的棕褐色、黑褐色，身上伴有血跡，左側翅膀明顯下垂，即使掙扎多次仍無法起飛，狀態虛弱。（紅星新聞）
該隻鳥羽毛呈暗淡的棕褐色、黑褐色，身上伴有血跡，左側翅膀明顯下垂，即使掙扎多次仍無法起飛，狀態虛弱。（紅星新聞）

周一（12日），在中國四川威遠縣連界鎮民新水庫與新場鎮龍奉村交界處水庫岸邊，村民陳某釣魚時發現一隻受了傷、飛不起來的鳥，於是報警求助。周二（13日），威遠縣公安局證實，該鳥為國家一級重點保護野生動物、被譽為「世界上最神秘的鳥」的海南鳽，目前已送至動物園接受救治。

接警後，威遠縣公安局新場派出所民警、輔警趕赴現場，發現該隻鳥羽毛呈暗淡的棕褐色、黑褐色，身上伴有血跡，左側翅膀明顯下垂，即使掙扎多次仍無法起飛，狀態虛弱。為免造成二次傷害，民警用柔軟的毛巾輕輕包裹住牠並接回派出所初步照料，之後移交當地林業部門。

經專業人員鑒定，確認該鳥為海南鳽，屬國家一級重點保護野生動物。目前，其已被送至內江市動物園接受專業救治，待其完全康復、具備野外生存能力後，將擇機放歸適宜的自然生態環境中。

據報導，海南鳽是中國特有鳥類，全球種群數量僅約1000隻，因其習性隱秘、極為罕見，比大熊貓還稀少，是全世界30種最瀕危鳥類之一，被譽為「世界上最神秘的鳥」。

延伸閱讀：

破百時速連撞15輛車　司機指輔助駕駛失控　阿維塔：全程人工駕駛

社科院發布多項科技考古重大成果　中國唯一唐代金甲完成修復

文章授權轉載自《香港01》

動物園

延伸閱讀

從野外滅絕復育成瀕危物種 北市動物園曝蒙古野馬世上僅存

海南全島封關已半個月 學者分析：經濟成就有限但有戰略意義

高雄內門新動物園門票比壽山動物園貴10倍 地方憂心撐不久

野生山羌闖北市動物園亂竄 園方：抓捕後已送回山域

相關新聞

大陸圍棋振興關鍵人物 「棋聖」聶衛平病逝享壽74歲

陸媒15日報導，上世紀中國大陸圍棋振興的關鍵人物，中國圍棋協會名譽主席、「棋聖」聶衛平14日晚在北京病逝，享年74歲。

比大熊貓還少！村民釣魚發現受傷鳥 竟是「世界上最神秘的鳥」

周一（12日），在中國四川威遠縣連界鎮民新水庫與新場鎮龍奉村交界處水庫岸邊，村民陳某釣魚時發現一隻受了傷、飛不起來的鳥，於是報警求助。周二（13日），威遠縣公安局證實，該鳥為國家一級重點保護野生動物、被譽為「世界上最神秘的鳥」的海南鳽，目前已送至動物園接受救治。

粉絲數破3千萬！陸美女網紅被爆逃漏稅979萬元 社群帳號全被禁

大陸網紅彭十六（本名彭煊之）因逃漏稅人民幣216.32萬元（約新台幣979.7萬元），被當地稅務部門追繳稅費款、加收滯納金並處罰款，共計人民幣415.05萬元（約新台幣1879.9萬元）。目前彭十六的微博...

中國漫記／小杜魯多玩崩加拿大與中關係 卡尼能修補？

加拿大總理卡尼訪問中國，能否在美國《國家安全戰略》與外部壓力夾擊下，為加拿大打開新局？回顧歷史，加中關係曾靠「賒帳」出售1.6億美元小麥建立互信，卻在孟晚舟事件後陷入人質外交的深層裂痕。經貿合作與地緣政治拉鋸並行，卡尼此行究竟是修補舊帳、重啟對話，還是再度碰觸不可說的紅線，考驗加拿大對中路線的真正底線。

雲南民俗生態遊 體驗世界級

新年伊始，法國遊客史蒂夫·哈維乘坐中老（中寮）鐵路動車開啟他的首次雲南之旅，計畫中的短暫停留被一再延長，直言「西雙版納、...

無廢城市深化建設 明年衝6成

在大陸國務院新聞辦13日舉行的記者會上，生態環境部副部長李高表示，在十五五期間進一步深化無廢城市建設，將建設範圍擴大到2...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。