比大熊貓還少！村民釣魚發現受傷鳥 竟是「世界上最神秘的鳥」

周一（12日），在中國四川威遠縣連界鎮民新水庫與新場鎮龍奉村交界處水庫岸邊，村民陳某釣魚時發現一隻受了傷、飛不起來的鳥，於是報警求助。周二（13日），威遠縣公安局證實，該鳥為國家一級重點保護野生動物、被譽為「世界上最神秘的鳥」的海南鳽，目前已送至動物園接受救治。

接警後，威遠縣公安局新場派出所民警、輔警趕赴現場，發現該隻鳥羽毛呈暗淡的棕褐色、黑褐色，身上伴有血跡，左側翅膀明顯下垂，即使掙扎多次仍無法起飛，狀態虛弱。為免造成二次傷害，民警用柔軟的毛巾輕輕包裹住牠並接回派出所初步照料，之後移交當地林業部門。

經專業人員鑒定，確認該鳥為海南鳽，屬國家一級重點保護野生動物。目前，其已被送至內江市動物園接受專業救治，待其完全康復、具備野外生存能力後，將擇機放歸適宜的自然生態環境中。

據報導，海南鳽是中國特有鳥類，全球種群數量僅約1000隻，因其習性隱秘、極為罕見，比大熊貓還稀少，是全世界30種最瀕危鳥類之一，被譽為「世界上最神秘的鳥」。

文章授權轉載自《香港01》