粉絲數破3千萬！陸美女網紅被爆逃漏稅979萬元 社群帳號全被禁

大陸網紅彭十六（本名彭煊之）因逃漏稅人民幣216.32萬元（約新台幣979.7萬元），被當地稅務部門追繳稅費款、加收滯納金並處罰款，共計人民幣415.05萬元（約新台幣1879.9萬元）。目前彭十六的微博、抖音等平台帳戶已經顯示被禁言。

大陸網紅彭十六（本名彭煊之），在抖音平台上擁3000萬粉絲。據《新華社》1月14日消息，此前，重慶市稅務局根據稅收大數據分析，發現彭煊之的帳號粉絲量逾3000萬，2021年至2023年，其發佈的影片平均點讚量維持在100萬左右。而這3年期間，彭煊之自行申報繳納的稅費總計不足人民幣160萬元（約新台幣724.6萬元）。

由於其申報數據的規模和波動幅度與穩定的高流量數據並不符，存在隱匿收入偷逃稅款的嫌疑。經查實，彭煊之少繳個人所得稅、增值稅等稅費人民幣216.32萬元。當地稅務部門遂對彭煊之作出追繳稅費款、加收滯納金並處罰款共計人民幣415.05萬元的處理處罰決定。目前，涉案稅費款、滯納金及罰款已全部追繳入庫。

彭十六的微博、抖音、小紅書等平台帳號主頁顯示，該用戶因違反相關法律法規和政策，已被禁言。

大陸網紅彭十六被禁言。圖／微博截圖

延伸閱讀：

5000萬粉絲網紅逃稅被罰仍照常直播帶貨 律師：平台可封帳號

5000萬粉絲網紅逃漏稅逾人民幣1600萬遭舉報 被揭後公司火速注銷

文章授權轉載自《香港01》