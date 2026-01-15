雲南民俗生態遊 體驗世界級

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
雲南省大理白族自治州劍川縣的沙溪古鎮吸引眾多遊客。古鎮位於金沙江、瀾滄江、怒江三江並流自然保護區東南部，歷史上曾是滇藏茶馬古道的重要驛站。（新華社）
雲南省大理白族自治州劍川縣的沙溪古鎮吸引眾多遊客。古鎮位於金沙江、瀾滄江、怒江三江並流自然保護區東南部，歷史上曾是滇藏茶馬古道的重要驛站。（新華社）

新年伊始，法國遊客史蒂夫·哈維乘坐中老（中寮）鐵路動車開啟他的首次雲南之旅，計畫中的短暫停留被一再延長，直言「西雙版納、昆明、迪慶，多樣魅力讓我著迷」。

中新社報導，史蒂夫的感受並非個例。近日，紐約時報發布2026年52個最值得去的地方榜單，雲南憑「千年茶古道因現代旅行方式煥發新生」成為中國大陸唯一入選目的地。

「迪慶是茶馬古道重要節點，各民族因互市往來頻繁，多元文化在此互鑒共生。」13日，雲南省迪慶藏族自治州32歲的藏族導遊扎西貢布告訴記者，他正帶領數位法國遊客遊覽梅里雪山，還會帶他們去感受迪慶的高原湖泊、原始森林，體驗藏服、唐卡、弦子舞等豐富的民族文化。

茶馬古道，這條曾連接東西方的古老貿易通道，如今正蛻變為一條深度體驗中國自然與人文的現代旅行走廊，一系列根植於本土的精品酒店與旅行路線，像新驛站般，將迪慶獨克宗古城的弦子舞、大理白族村落的扎染工坊、普洱茶山的千年古樹林，以及沿途的過橋米線、傣味燒烤等美味地標有機串聯，轉化為遊客可停留、可沉浸的場景。而這場蝶變，正基於雲南的多樣性。

將多樣資源轉化為世界級體驗，已成為雲南文旅發展的明確路徑。雲南省文化和旅遊廳廳長馬志剛指出，雲南發展旅遊、旅居，靠的是好的自然環境、厚重的文化底蘊和多姿的民風民俗、人文環境。雲南嚴格畫定不能破壞生態、改變文化肌理、破壞傳統風貌的底線紅線，確保發展的可持續性。

在保護的基礎上，雲南精準對接國際市場需求，系統性打造了生態旅居、世界遺產、寶藏小城、咖香茶韵等特色主題線路，並創新推出多維度的體驗產品。

另外，中老鐵路瀾滄號跨境列車的開行、昆明至南亞東南亞航線的加密，中國大陸對50餘國實施240小時過境免簽政策和東協國家旅遊團入境雲南西雙版納144小時免簽政策，讓國際遊客「說來就來」的雲南遊成為現實。  

免簽

延伸閱讀

蜘蛛人挑戰徒手攀登101...賈永婕稱心臟大顆 影委會主委曝壓力大到失眠

助蜘蛛人爬台北101 北市曝半年前就在溝通、協調26單位

又有蜘蛛人挑戰徒手登101 民眾讚厲害...有人捏冷汗！

攀岩之神徒手挑戰101帶經濟效益？觀光專家：一個話題而已

相關新聞

粉絲數破3千萬！陸美女網紅被爆逃漏稅979萬元 社群帳號全被禁

大陸網紅彭十六（本名彭煊之）因逃漏稅人民幣216.32萬元（約新台幣979.7萬元），被當地稅務部門追繳稅費款、加收滯納金並處罰款，共計人民幣415.05萬元（約新台幣1879.9萬元）。目前彭十六的微博...

雲南民俗生態遊 體驗世界級

新年伊始，法國遊客史蒂夫·哈維乘坐中老（中寮）鐵路動車開啟他的首次雲南之旅，計畫中的短暫停留被一再延長，直言「西雙版納、...

無廢城市深化建設 明年衝6成

在大陸國務院新聞辦13日舉行的記者會上，生態環境部副部長李高表示，在十五五期間進一步深化無廢城市建設，將建設範圍擴大到2...

去年10月開臉書後 陸國台辦：已幫1名台灣網友找到失散多年親人

大陸國台辦去年10月在臉書開設帳號「國務院台辦發言人」，國台辦發言人朱鳳蓮14日在例行記者會上表示，已幫其中1名台灣網友...

矯情？水太深？青海工程評標 爆4專家「餓暈」了拒評

青海省數據局發布通報稱，日前在開展跨省遠程項目評標過程中，四名評標專家因送餐員延時「餓暈」，出現身體不適，無法履行評標職...

防窮人耍賴？魯診所「放棄低端患者」挨轟 遭勒令整改

山東沂南縣一家私人診所日前因張貼「放棄低端患者」公告，引發軒然大波，當地衛健局24小時內火速約談整改，並對診所王姓負責人...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。