雲南民俗生態遊 體驗世界級

新年伊始，法國遊客史蒂夫·哈維乘坐中老（中寮）鐵路動車開啟他的首次雲南之旅，計畫中的短暫停留被一再延長，直言「西雙版納、昆明、迪慶，多樣魅力讓我著迷」。

中新社報導，史蒂夫的感受並非個例。近日，紐約時報發布2026年52個最值得去的地方榜單，雲南憑「千年茶馬古道因現代旅行方式煥發新生」成為中國大陸唯一入選目的地。

「迪慶是茶馬古道重要節點，各民族因互市往來頻繁，多元文化在此互鑒共生。」13日，雲南省迪慶藏族自治州32歲的藏族導遊扎西貢布告訴記者，他正帶領數位法國遊客遊覽梅里雪山，還會帶他們去感受迪慶的高原湖泊、原始森林，體驗藏服、唐卡、弦子舞等豐富的民族文化。

茶馬古道，這條曾連接東西方的古老貿易通道，如今正蛻變為一條深度體驗中國自然與人文的現代旅行走廊，一系列根植於本土的精品酒店與旅行路線，像新驛站般，將迪慶獨克宗古城的弦子舞、大理白族村落的扎染工坊、普洱茶山的千年古樹林，以及沿途的過橋米線、傣味燒烤等美味地標有機串聯，轉化為遊客可停留、可沉浸的場景。而這場蝶變，正基於雲南的多樣性。

將多樣資源轉化為世界級體驗，已成為雲南文旅發展的明確路徑。雲南省文化和旅遊廳廳長馬志剛指出，雲南發展旅遊、旅居，靠的是好的自然環境、厚重的文化底蘊和多姿的民風民俗、人文環境。雲南嚴格畫定不能破壞生態、改變文化肌理、破壞傳統風貌的底線紅線，確保發展的可持續性。

在保護的基礎上，雲南精準對接國際市場需求，系統性打造了生態旅居、世界遺產、寶藏小城、咖香茶韵等特色主題線路，並創新推出多維度的體驗產品。

另外，中老鐵路瀾滄號跨境列車的開行、昆明至南亞東南亞航線的加密，中國大陸對50餘國實施240小時過境免簽政策和東協國家旅遊團入境雲南西雙版納144小時免簽政策，讓國際遊客「說來就來」的雲南遊成為現實。