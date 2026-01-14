野生川金絲猴 德陽山區現蹤

近日，四川德陽什邡市洛水鎮仙居山出現野生金絲猴的消息在當地不脛而走。記者向當地政府部門求證獲悉，仙居山確實出現了野生川金絲猴的身影。

據悉，1月5日下午，有遊客在仙居山古茶樹區域徒步時，意外發現野生川金絲猴，這讓他們感到十分驚喜，拿出手機拍下了珍貴畫面。

記者瞭解到，其實早在去年11月下旬，當地老百姓就在仙居山半山腰發現一隻「黃毛大猴子」單獨出現，當時群眾還懷疑是不是打架後落單的猴王。此後，鎮、村持續關注此事，加大了巡山力度，希望能再次遇見這只猴子。直到此次，這只猴子才再次被遊客發現。「山裡出現猴子不稀奇，但稀奇的是金絲猴，這讓人感到很驚喜。」當地工作人員表示。

川金絲猴一般棲息在海拔1500米至3300米的高山密林中，此次在海拔1100米至1200米的仙居山區域發現了川金絲猴的身影，證明了當地生態環境的改善，使得川金絲猴的活動範圍逐漸向低海拔區域擴散。

「目前，仙居山可能有三至五隻川金絲猴存在。」工作人員表示，希望遊客發現川金絲猴時，一定要保持安全距離，避免接觸。