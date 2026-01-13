快訊

終止連4賣！外資買超157億元「這檔金融股」買超最多 但大賣面板雙虎

爺孫戀夢碎！75歲李龍基揭分手真相 驚爆曾與未婚妻一同被捕

好市多假日難停車！新竹人曝1招隨時有車位 會員：不要講出來

睽違10年返北京 艾未未稱讚大陸社會引德國輿論關注

中央社／ 柏林13日專電

知名中國異議藝術家艾未未10年後再度回到中國，近日接受德媒訪問，談到中國與德國在生活、制度與政治上的差異。他肯定中國生活與行政效率，並表示中國不會在國家尊嚴與民族議題上退讓，對中國政治無一句批評，引德國輿論關注。

今年68歲的中國異議藝術家艾未未年輕時曾旅居紐約，後因父親病重返家，回中國後艾未未多次批評中國政府，遭當局拘留、軟禁與扣押護照，2015年艾未未護照被歸還，他離開中國移居柏林。

去年12月中旬，艾未未睽違10年重返中國探望93歲高齡母親。他近日接受「柏林日報」（BerlinerZeitung）訪問，表示中國行純屬家庭探訪，希望讓同行17歲兒子了解家族與故土，並非一種政治表態。

然而他在訪談中多次對比北京與柏林生活經驗，直言在德國「作為個體常感到受限且處境不安」，相關談話在德國輿論圈引發關注。

艾未未近年對德國多有不滿，去年8月，艾未未受邀在雜誌世界舞台（Weltbühne）等多個平台發表文章，羅列超過20點對德國的批評，其中至少有3點直指德國是威權國家。

其中原邀稿的德國「時代雜誌」（ZeitMagazine）最終未刊登艾未未文章，掀起德媒間是否能接受非主流意見論戰。

在最新的柏林日報訪談中，艾未未再次對德國與歐洲行政體系提出批評，他表示，在德國曾多次遭銀行關閉帳戶，在瑞士也曾被拒絕開戶，在歐洲日常生活中所面臨的困難，至少是中國的十倍，官僚尤其令他感到疲憊。

相較之下，這次返中，他重新啟用多年未使用的銀行帳戶，只花費數分鐘便完成所有手續；在服裝店購買外套時，店家也主動提出量身訂做，購衣過程迅速且順暢。

他也極度讚揚中國美食，認為世界上沒有任何國家能超越中國飲食的多樣性與文化深度；在社會氛圍上，中國邁向現代化同時保留儒家傳統，人際互動密集，即使在冬季仍給人開闊、明亮與溫暖的感受，相反地，在德國生活的10年間，幾乎未曾被鄰居邀請到家中作客。

艾未未因此形容，踏上北京瞬間彷彿「破碎的玉重新拼合」，陽光、空氣、街道與人群都讓他感到高度熟悉，返回中國沒有讓他感到恐懼，也不認為回到這個曾經拘禁他的國家是一項危險的決定。

除了日常生活，過去以異議者身分知名國際的艾未未也向柏林日報分享他對中國輿論與政治的觀察，無一句批評，談話內容頗具中國官方敘事色彩。

當柏林日報問及美國對等關稅與俄烏戰爭，艾未未轉述，中國民眾普遍認為川普關稅政策荒謬、不合市場邏輯，最終將由美國自身承擔苦果；對俄烏戰爭，艾未未說，中國社會主流看法與官方立場相近，認為戰爭本不應發生，同時對烏克蘭人民的苦難抱持同情。

談到中國在世界上的角色，艾未未則表示，中國民眾更在意擺脫近代史中的屈辱經驗，專注改善自身生活，並在訪談最後說：「中國從來不是一個試圖擴張的國家，但在民族尊嚴與國家自尊上，中國絕不會妥協。」

艾未未 德國

延伸閱讀

悲劇了！他護照內頁被蓋「吉伊卡哇」印章 外交部曝嚴重後果

美印太司令：北京持續對區域施壓 盟友團結至關重要

風箏與潛艇：德總理梅爾茨訪問「理想合作伙伴」印度

德總理訪印度 強化合作

相關新聞

黎智英國安案其他被告續求情 稱「在案中角色有限」盼獲減刑

香港壹傳媒創辦人黎智英等9人被控港區國安法的案件，今天繼續進行被告的求情程序，早前認罪的前蘋果日報副社長陳沛敏等人希望獲...

重慶女孩「搖人」幫殺年豬 小村擠進數千人 流量驚人

重慶合川雲門街道慶福村女孩「呆呆」日前在網上求助稱，因父親年齡大了，擔心家裡11日殺豬時按不住，希望有人幫忙。沒想到兩天...

千人赴殺豬宴 網驚：重慶合川文旅1年流量 不如2頭豬

一場原本尋常普通的農村殺年豬，就這樣演變成了一場熱鬧非凡的千人鄉村盛宴，但在集體歡的背後，卻讓人看見不一樣的風景，包括找...

全紅嬋去摘草莓 留長髮、明顯變瘦 網讚：變美少女

「全紅嬋留長髮」、「全紅嬋肉眼可見的瘦了」登上微博熱搜。中國跳水金牌運動員全紅嬋，去年9月從高中畢業並就讀暨南大學，短短...

老乾媽創始人「出山救子」 3年內年營業回54億元巔峰

79歲的陶華碧重掌老乾媽後，3年內將企業營收從42億元人民幣(約6億美元)低谷拉回54億元巔峰，這場「出山救子」的逆襲引...

官方數據：貴州省博老館 29件套文物丟失被盜

根據中國被盜（丟失）文物信息發布平台數據，2025年，中國共發布52件套被盜或丟失文物信息。有媒體梳理發現，52件套文物...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。