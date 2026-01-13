睽違10年返北京 艾未未稱讚大陸社會引德國輿論關注

知名中國異議藝術家艾未未10年後再度回到中國，近日接受德媒訪問，談到中國與德國在生活、制度與政治上的差異。他肯定中國生活與行政效率，並表示中國不會在國家尊嚴與民族議題上退讓，對中國政治無一句批評，引德國輿論關注。

今年68歲的中國異議藝術家艾未未年輕時曾旅居紐約，後因父親病重返家，回中國後艾未未多次批評中國政府，遭當局拘留、軟禁與扣押護照，2015年艾未未護照被歸還，他離開中國移居柏林。

去年12月中旬，艾未未睽違10年重返中國探望93歲高齡母親。他近日接受「柏林日報」（BerlinerZeitung）訪問，表示中國行純屬家庭探訪，希望讓同行17歲兒子了解家族與故土，並非一種政治表態。

然而他在訪談中多次對比北京與柏林生活經驗，直言在德國「作為個體常感到受限且處境不安」，相關談話在德國輿論圈引發關注。

艾未未近年對德國多有不滿，去年8月，艾未未受邀在雜誌世界舞台（Weltbühne）等多個平台發表文章，羅列超過20點對德國的批評，其中至少有3點直指德國是威權國家。

其中原邀稿的德國「時代雜誌」（ZeitMagazine）最終未刊登艾未未文章，掀起德媒間是否能接受非主流意見論戰。

在最新的柏林日報訪談中，艾未未再次對德國與歐洲行政體系提出批評，他表示，在德國曾多次遭銀行關閉帳戶，在瑞士也曾被拒絕開戶，在歐洲日常生活中所面臨的困難，至少是中國的十倍，官僚尤其令他感到疲憊。

相較之下，這次返中，他重新啟用多年未使用的銀行帳戶，只花費數分鐘便完成所有手續；在服裝店購買外套時，店家也主動提出量身訂做，購衣過程迅速且順暢。

他也極度讚揚中國美食，認為世界上沒有任何國家能超越中國飲食的多樣性與文化深度；在社會氛圍上，中國邁向現代化同時保留儒家傳統，人際互動密集，即使在冬季仍給人開闊、明亮與溫暖的感受，相反地，在德國生活的10年間，幾乎未曾被鄰居邀請到家中作客。

艾未未因此形容，踏上北京瞬間彷彿「破碎的玉重新拼合」，陽光、空氣、街道與人群都讓他感到高度熟悉，返回中國沒有讓他感到恐懼，也不認為回到這個曾經拘禁他的國家是一項危險的決定。

除了日常生活，過去以異議者身分知名國際的艾未未也向柏林日報分享他對中國輿論與政治的觀察，無一句批評，談話內容頗具中國官方敘事色彩。

當柏林日報問及美國對等關稅與俄烏戰爭，艾未未轉述，中國民眾普遍認為川普關稅政策荒謬、不合市場邏輯，最終將由美國自身承擔苦果；對俄烏戰爭，艾未未說，中國社會主流看法與官方立場相近，認為戰爭本不應發生，同時對烏克蘭人民的苦難抱持同情。

談到中國在世界上的角色，艾未未則表示，中國民眾更在意擺脫近代史中的屈辱經驗，專注改善自身生活，並在訪談最後說：「中國從來不是一個試圖擴張的國家，但在民族尊嚴與國家自尊上，中國絕不會妥協。」