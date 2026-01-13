快訊

終止連4賣！外資買超157億元「這檔金融股」買超最多 但大賣面板雙虎

爺孫戀夢碎！75歲李龍基揭分手真相 驚爆曾與未婚妻一同被捕

好市多假日難停車！新竹人曝1招隨時有車位 會員：不要講出來

深圳基層「網格員」一周查三次 半夜強入民宅查消防引爭議

中央社／ 台北13日電

中國疫情期間防疫人員強闖民宅的場景日前在深圳重演。深圳市光明區馬田街道的社區基層「網格員」，去年12月下旬在深夜11時過後要求登門檢查消防是否合格遭住戶拒絕，但「網格員」仍強行進入家中臥室及廁所拍照，引起爭議。

「網格員」是中國各基層社區、行政村設置的最基層工作職位，任職者主要負責各責任區內居民的訊息蒐集、矛盾調解、風險清查和民生服務等任務。然而，「網格員」除社區工作外，往往需要蒐集基層民眾是否有任何不妥的政治傾向，或是維權抗爭跡象，因此被視為中共將中國社會「網格化」控制的象徵。

南方都市報今天報導，1名深圳市光明區馬田街道的住戶，2025年12月24日在深圳官方供民眾上網反映意見的留言，指網格員在深夜11時過後敲門，表示要檢查消防安全。但因為第2天孩子還要上學，怕把孩子吵醒，他便在開門後明確拒絕。

這名住戶表示，網格員在他明確拒絕下仍進入了他的家中，並在臥室、廁所等區域拍照記錄。家裡人當時都穿著睡衣，並且這已經是同一週第3次上門檢查消防了，此舉不僅擾民，也侵犯居民隱私。

報導提到，有其他住戶也反映，當地部分網格員登門檢查的時間已經明顯超出正常時段，敲門聲響不僅影響民眾休息，還讓不少獨居住戶感到不安。

也有當地民眾表示，他們能理解冬季防火的重要性，但檢查工作應該選在合理時段，避免深夜打擾民眾休息。

根據報導，馬田街道辦事處工作人員表示，深夜登門檢查屬於「極少數情況」，並非普遍現象。之所以進行這波「敲門入戶行動」，是因為冬季是火災易發多發期，目的是向居民宣傳家庭安全用電知識，排查並消除易被忽視的安全隱患。

工作人員說，由於近期收到的相關投訴較多，目前該街道已經暫停入戶檢查作業。同時，該街道已針對此事加強對網格員的業務培訓，重點強調工作方式、方法。日後將「合理規劃檢查時段，充分尊重居民的正常休息權益」，在保障公共安全的同時兼顧民生便利。

中國民眾普遍認為，檢查消防安全並沒有錯，但為何要選在半夜11時多檢查，「明明是好事辦成壞事」；另有民眾認為，重點是網格員並非執法者，有什麼資格強闖民宅；還有民眾質疑，網格員是幹什麼的大家心知肚明，但「他們懂消防嗎？」

住戶 深圳

延伸閱讀

內政部表揚77位「鳳凰獎楷模」 花蓮救災引共鳴

消防界最高榮譽鳳凰獎 表揚77救災楷模

影／台南中西區康樂街民宅火警 4樓全面燃燒消防緊急搶救

提升竹科消防救災能量 新竹縣將成立第四大隊暨竹科分隊

相關新聞

黎智英國安案其他被告續求情 稱「在案中角色有限」盼獲減刑

香港壹傳媒創辦人黎智英等9人被控港區國安法的案件，今天繼續進行被告的求情程序，早前認罪的前蘋果日報副社長陳沛敏等人希望獲...

重慶女孩「搖人」幫殺年豬 小村擠進數千人 流量驚人

重慶合川雲門街道慶福村女孩「呆呆」日前在網上求助稱，因父親年齡大了，擔心家裡11日殺豬時按不住，希望有人幫忙。沒想到兩天...

千人赴殺豬宴 網驚：重慶合川文旅1年流量 不如2頭豬

一場原本尋常普通的農村殺年豬，就這樣演變成了一場熱鬧非凡的千人鄉村盛宴，但在集體歡的背後，卻讓人看見不一樣的風景，包括找...

全紅嬋去摘草莓 留長髮、明顯變瘦 網讚：變美少女

「全紅嬋留長髮」、「全紅嬋肉眼可見的瘦了」登上微博熱搜。中國跳水金牌運動員全紅嬋，去年9月從高中畢業並就讀暨南大學，短短...

老乾媽創始人「出山救子」 3年內年營業回54億元巔峰

79歲的陶華碧重掌老乾媽後，3年內將企業營收從42億元人民幣(約6億美元)低谷拉回54億元巔峰，這場「出山救子」的逆襲引...

官方數據：貴州省博老館 29件套文物丟失被盜

根據中國被盜（丟失）文物信息發布平台數據，2025年，中國共發布52件套被盜或丟失文物信息。有媒體梳理發現，52件套文物...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。