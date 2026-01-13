黎智英國安案其他被告續求情 稱「在案中角色有限」盼獲減刑

香港壹傳媒創辦人黎智英等9人被控港區國安法的案件，今天繼續進行被告的求情程序，早前認罪的前蘋果日報副社長陳沛敏等人希望獲得減刑，理由大致是在案中角色有限。

綜合本地媒體發自庭內的報導，代表黎智英的大律師昨天以黎智英的健康問題求情，並指其年齡「已達平均壽命」，在囚的每一天都令其「離生命盡頭點更近一步」。

前律師助理陳梓華、「重光團隊」成員李宇軒及前壹傳媒行政總裁張劍虹昨天完成求情。其餘被告包括前蘋果日報英文版執行總編輯馮偉光、前總編輯羅偉光、前社論主筆楊清奇、前執行總編輯林文宗、前蘋果日報副社長陳沛敏今天陸續在庭上求情。

據報導，陳沛敏的代表大律師早上在求情時表示，被告在案中的角色應被納入考量，陳沛敏在案中只負責蘋果日報的印刷版本，在案中角色有限。

陳沛敏的代表大律師表示，陳沛敏曾反對黎智英提出的「一人一信救香港」行動，又指她在求情信提到，當初對於不滿的事情，應採取更堅定的立場，現感到非常後悔。

馮偉光的代表大律師求情時同樣提出，被告在案中的角色應該被納入判刑考量，他只負責確認新聞的英文翻譯準確。

代表前總編輯羅偉光的資深大律師採納書面陳詞，庭上補充指，羅為「蘋果日報慈善基金」的董事之一，積極參與籌款活動，希望法庭在認罪扣減外，額外給予減刑。

代表前執行總編輯林文宗的大律師求情時表示，林第一時間認罪，角色有限，屬陳沛敏的下屬，只負責蘋果日報的中文版。林希望早日出獄，可以照顧父親，強調他是以員工身分被拖入渾水。

連同黎智英，這起國安案件共有9名被告，黎智英及蘋果日報3家公司各被控1項「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪及1項「串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物」罪，前者屬於港區國安法罪行，後者是一般刑事罪行。

黎智英又因為捲入「重光團隊」的案件，被加控1項串謀勾結外國勢力罪。

2025年12月15日，法官裁定黎智英各項罪名成立。

張劍虹、陳沛敏、羅偉光、林文宗、馮偉光及楊清奇同被控勾結外國勢力罪，他們已於2022年向法庭承認罪行，等待黎智英的審訊結束後一併判刑。

根據國安法，觸犯勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪的，處以3年以上、10年以下有期徒刑；罪行重大者，處以無期徒刑或者10年以上有期徒刑。