陸線上旅遊業者「攜程」員工全收到離職通知 竟是這原因

「感謝一路相伴，繼續使用手機號碼登錄trappal（攜程內部辦公軟體），使用下一程服務號，將獲得更多離職員工服務……」12日，大陸知名線上旅遊業者「攜程」大批員工收到以公司名義發送的「離職通知」簡訊，嚇壞不少在職員工。消息更引發不少網友聯想到，攜程是否即將展開年底大裁員？

對此，澎湃新聞13日報導，攜程相關工作人員表示，這是公司二級部門的失誤。造成失誤的原因主要是技術設計問題，導致員工容易誤觸而發送簡訊，後續會改進設計，減少誤觸的可能。

該工作人員表示，接收到誤觸簡訊主要為該二級部門員工，並非網上誤傳的全員發送，涉及的員工均已溝通清楚。

攜程方面明確，誤發簡訊的員工為攜程正式員工，非實習生，且一直在自責，團隊已為其提供一日帶薪假期的選項，並送了解壓小禮物，目前該員工在崗狀態穩定。

不過對於這麼大的一家線上旅遊業者竟會發生這麼離譜的事，不少網友表示難以理解，甚至有人表示，「怎麼可能是過失呢？那一定是故意的啊！」還有網友說，「難道攜程的短信被柬埔寨電信欺詐集團接管了？」「這你敢信嗎？這可是互聯網大廠的HR！」

也有網友表示，事後攜程給誤發簡訊的員工放一天假，讓他去平復一下心情，「這簡直聽起來離譜，不應該給被發離職短信的員工放假一天嗎？受到驚嚇的應該是這些員工，明明前一天還在努力工作，第二天早上直接收到了被離職的短信，當時的心情可想而知，就算公司倒閉也不能這麼快吧！這可畢竟是攜程呀！」