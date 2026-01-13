港鐵驚傳「屍速列車」？乘客驚慌逃竄狂喊：不要往後看！ 港鐵揭真相

近期台北車站、東京車站接連發生隨機砍人、造成多人傷亡的事件，引發外界對鐵路車廂安全的高度關注。Threads近日瘋傳一段影片，只見港鐵東鐵線車廂內，乘客個個面露驚恐、爭相往前逃離，有人情緒激動大喊「快按緊急鈴！」、「不要往後看！」，現場一片混亂，目擊者更形容「整車的人一起往前跑，真的超恐怖」。

影片曝光後震驚大批網友，紛紛形容畫面宛如韓國電影《屍速列車》，直呼「有喪屍嗎？」、「根本像大逃殺」、「看到這種畫面，馬上讓人想到台灣捷運、日本JR的隨機砍人事件……」。

對此，港鐵回應《香港01》查詢，終於揭露事件的「真正原因」。也有網友認為，乘客遇到突發狀況時不應胡亂大叫，避免引發更大的恐慌，「這樣只是在製造不必要的恐慌，講不清楚狀況就不要亂喊」。

港鐵再現「大逃亡」？女生目擊全車狂奔嚇壞發文求助

一名香港女生於1月2日在Threads上傳影片表示，當天她搭乘港鐵東鐵線，列車從會展站行駛至金鐘站途中，突然有乘客大喊「不要往後看」，接著「整節車廂的人一起往前跑」，讓她當場嚇壞，急忙上網發文詢問，「有人知道發生什麼事嗎？」

車廂內乘客驚慌逃離 狂喊：快按緊急鈴！

該段影片長約9秒，可見多名男女乘客神情驚恐、不斷往前擠，一名女乘客大聲喊著，「全部人往前、往前！」，有男乘客焦急詢問「發生什麼事？」，該名女子急促回應，「快按緊急鈴！有人按了嗎？」也有其他乘客跟著高喊「按緊急鈴！」，直到影片結束，現場依舊相當混亂。

不少網友看完影片後留言表示震撼，「屍速列車？」、「大型災難現場？」、「有喪屍嗎？」、「嚇死人了」、「看到這畫面，立刻讓人想到台灣捷運、日本 JR 發生的砍人、縱火事件……影響整車乘客真的太誇張」。

疑似長者與年輕人起衝突 引爆恐慌

也有當時在場的網友另行上傳影片指出，車廂內「有人打架」，推測這才是引發混亂的主因。影片中可見，一名年長男子與一名年輕男子發生口角衝突，長者情緒激動怒斥，「你在幹嘛？年輕人！我65歲耶！你連老人都欺負嗎？」畫面中還傳出旁人說法，指「有男子攻擊外籍人士，對方沒有還手，是單方面動手」。

得知原因後，有網友認為乘客在突發事件中不該過度驚慌大喊，「這樣只會造成更多不必要的恐慌」。但也有人認為及早避開才是上策，「現在這種世道，看到衝突早點閃開比較安全，別圍觀，萬一有人帶工具，情緒失控真的會波及無辜的人」。

港鐵回應說明

港鐵回覆《香港01》表示，1月2日下午接近6時，港鐵人員接獲一列東鐵線列車上有乘客發生爭執的通報。列車抵達金鐘站後，港鐵隨即派員上車了解，但相關乘客已自行離開。港鐵呼籲乘客互相禮讓，避免做出影響他人的行為，如遇緊急情況，可報警或向港鐵職員求助。

