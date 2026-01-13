新居驚見大量蟑螂！港男嚇壞 除蟲專家揭品種並教這樣對付

密集恐懼症慎入！一名男子在網路上發文分享，自己才剛搬進新居不到半個月，回家時竟發現家中門框上突然聚集了一大堆黑色昆蟲，畫面相當駭人。他嚇得立刻拍照、錄影向網友求救，最後鼓起勇氣噴灑殺蟲劑，並趁蟑螂四處逃竄時，一隻一隻將牠們壓死。

貼文曝光後引起網友一片驚呼，紛紛表示超恐怖，並猜測是蟑螂，「怎麼會全部聚在那邊像在開會一樣，真的很噁心」、「家裡以前如果有蟑螂窩一定要特別注意，看之後還會不會再出現，如果有一定要找到巢穴徹底處理」。也有眼尖網友注意到牆面有補土痕跡，提醒「可能原本那裡有洞，只是隨便補起來，裡面很可能就是蟑螂窩」。

除蟲公司「觀林蟲害」的防治專家鄭國铿（Henry）接受《香港01》訪問表示，照片中的昆蟲是煙燻蟑螂（又稱黑褐家蠊），在香港並不常見，推測可能是透過國外貨物或其他地區進入，同時也分享了防治蟑螂的方法。

該名男子在Threads發文驚恐表示，「我才剛搬來而已，住不到半個月，今天回家突然看到這一堆東西，有沒有Threads的朋友知道這是什麼？現在真的很害怕，是不是直接噴殺蟲劑就好？」照片中可見，門框上至少聚集了15隻黑色蟑螂，牆面還有油漆剝落的狀況。

新居門框驚見一整群煙燻蟑螂 男住戶直呼超崩潰

網友留言表示，「太噁了，我光看照片就起雞皮疙瘩了，你要快點開始大清剿，不然過兩個月天氣變熱會更慘」、「完全無法想像親眼看到的震撼感，希望快點聽到原PO大獲全勝的好消息」。

原PO隨後更新狀況表示，「最新消息，剛剛終於鼓起最大的勇氣噴了殺蟲劑，趁牠們亂跑的時候一隻一隻壓死……目前暫時這樣，明天會再去買蟑螂凝膠餌劑。」

也有網友分享經驗，「我本來想說可以先用洗菜那種有洞的瀝水籃蓋住，再從洞裡噴殺蟲劑，蟑螂跑不出來但藥可以進去，可惜我留言太晚了，好在原PO很勇猛」。

有網友注意到門框疑似受潮發霉、牆面有補洞痕跡，提醒「這個木框好像有發霉，牆壁剝落可能是濕氣造成，潮濕的地方特別容易吸引昆蟲」、「那個圓形洞很可疑，可能要請裝修師傅來看一下」、「牆裡面應該還有一堆，只是沒地方才跑出來」。

也有網友提醒，「這麼多隻，之後可能會看到小蟑螂出沒，要有心理準備」、「其實用肥皂水或清潔劑也能馬上殺死，對人跟寵物比較安全，家裡有貓狗不建議噴殺蟲劑」、「建議直接找除蟲公司，我之前租屋也遇過，一定要專業處理，因為牠們會躲在很多縫隙裡，很難一次清乾淨」。

除蟲專家：有可能在門框與牆壁縫隙中產卵

鄭國铿指出，煙燻蟑螂的觸角呈念珠狀，在香港並不常見，推測可能是透過網購包裹或外牆進入室內。他也表示，牆面發霉本身不會直接導致蟑螂出現，但蟑螂確實可能在門框與牆壁的縫隙中產卵，每次可產下約18到30顆卵。由於原PO才剛搬進新居不久，推測蟑螂在搬入前就已存在，孵化後才陸續爬出來。

如何預防與消滅家中蟑螂？

鄭國铿建議，平時應盡快將網購包裝拆除並丟棄，避免蟑螂藏匿；傍晚約6點後關閉靠近天井或外牆的窗戶，若外牆正在施工搭鷹架，盡量避免開窗，因為蟑螂、螞蟻等昆蟲可能沿著鷹架進入室內；同時也要保持居家清潔。

在滅蟑方面，可使用蟑螂凝膠餌劑或藥餌，位置應放在冰箱底下、櫥櫃底部等蟑螂常出沒的地方，而非排水孔或窗邊，並注意避免讓寵物接觸。若必須噴灑殺蟲劑，應先將寵物帶離家中至少2小時，並加強通風，確保安全。

