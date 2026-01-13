快訊

監獄值得紀念嗎？東亞殖民地的悲苦記憶

美國使館發旅遊警示！籲「立即撤離伊朗」 恐暴力事件升溫

獨／輝達總部設計曝...恐難符台灣建築這法規 李四川找解方

新居驚見大量蟑螂！港男嚇壞 除蟲專家揭品種並教這樣對付

香港01／ 謝茜嘉／報導
一名男網友發文分享，自己搬進新房才大半個月，就在家門框上驚見一堆黑色昆蟲。示意圖／ingimage
一名男網友發文分享，自己搬進新房才大半個月，就在家門框上驚見一堆黑色昆蟲。示意圖／ingimage

密集恐懼症慎入！一名男子在網路上發文分享，自己才剛搬進新居不到半個月，回家時竟發現家中門框上突然聚集了一大堆黑色昆蟲，畫面相當駭人。他嚇得立刻拍照、錄影向網友求救，最後鼓起勇氣噴灑殺蟲劑，並趁蟑螂四處逃竄時，一隻一隻將牠們壓死。

貼文曝光後引起網友一片驚呼，紛紛表示超恐怖，並猜測是蟑螂，「怎麼會全部聚在那邊像在開會一樣，真的很噁心」、「家裡以前如果有蟑螂窩一定要特別注意，看之後還會不會再出現，如果有一定要找到巢穴徹底處理」。也有眼尖網友注意到牆面有補土痕跡，提醒「可能原本那裡有洞，只是隨便補起來，裡面很可能就是蟑螂窩」。

除蟲公司「觀林蟲害」的防治專家鄭國铿（Henry）接受《香港01》訪問表示，照片中的昆蟲是煙燻蟑螂（又稱黑褐家蠊），在香港並不常見，推測可能是透過國外貨物或其他地區進入，同時也分享了防治蟑螂的方法。

該名男子在Threads發文驚恐表示，「我才剛搬來而已，住不到半個月，今天回家突然看到這一堆東西，有沒有Threads的朋友知道這是什麼？現在真的很害怕，是不是直接噴殺蟲劑就好？」照片中可見，門框上至少聚集了15隻黑色蟑螂，牆面還有油漆剝落的狀況。

新居門框驚見一整群煙燻蟑螂　男住戶直呼超崩潰

網友留言表示，「太噁了，我光看照片就起雞皮疙瘩了，你要快點開始大清剿，不然過兩個月天氣變熱會更慘」、「完全無法想像親眼看到的震撼感，希望快點聽到原PO大獲全勝的好消息」。

原PO隨後更新狀況表示，「最新消息，剛剛終於鼓起最大的勇氣噴了殺蟲劑，趁牠們亂跑的時候一隻一隻壓死……目前暫時這樣，明天會再去買蟑螂凝膠餌劑。」

也有網友分享經驗，「我本來想說可以先用洗菜那種有洞的瀝水籃蓋住，再從洞裡噴殺蟲劑，蟑螂跑不出來但藥可以進去，可惜我留言太晚了，好在原PO很勇猛」。

有網友注意到門框疑似受潮發霉、牆面有補洞痕跡，提醒「這個木框好像有發霉，牆壁剝落可能是濕氣造成，潮濕的地方特別容易吸引昆蟲」、「那個圓形洞很可疑，可能要請裝修師傅來看一下」、「牆裡面應該還有一堆，只是沒地方才跑出來」。

也有網友提醒，「這麼多隻，之後可能會看到小蟑螂出沒，要有心理準備」、「其實用肥皂水或清潔劑也能馬上殺死，對人跟寵物比較安全，家裡有貓狗不建議噴殺蟲劑」、「建議直接找除蟲公司，我之前租屋也遇過，一定要專業處理，因為牠們會躲在很多縫隙裡，很難一次清乾淨」。

除蟲專家：有可能在門框與牆壁縫隙中產卵

鄭國铿指出，煙燻蟑螂的觸角呈念珠狀，在香港並不常見，推測可能是透過網購包裹或外牆進入室內。他也表示，牆面發霉本身不會直接導致蟑螂出現，但蟑螂確實可能在門框與牆壁的縫隙中產卵，每次可產下約18到30顆卵。由於原PO才剛搬進新居不久，推測蟑螂在搬入前就已存在，孵化後才陸續爬出來。

如何預防與消滅家中蟑螂？

鄭國铿建議，平時應盡快將網購包裝拆除並丟棄，避免蟑螂藏匿；傍晚約6點後關閉靠近天井或外牆的窗戶，若外牆正在施工搭鷹架，盡量避免開窗，因為蟑螂、螞蟻等昆蟲可能沿著鷹架進入室內；同時也要保持居家清潔。

在滅蟑方面，可使用蟑螂凝膠餌劑或藥餌，位置應放在冰箱底下、櫥櫃底部等蟑螂常出沒的地方，而非排水孔或窗邊，並注意避免讓寵物接觸。若必須噴灑殺蟲劑，應先將寵物帶離家中至少2小時，並加強通風，確保安全。

延伸閱讀：

港铁女童带电动蟑螂！网民封“最强武器”　惊叹：怕她爱上真曱甴

吸烟的蟑螂？街头曱甴这样叼香烟狂奔　网民笑：揼落地罚$3000！

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

新居驚見大量蟑螂！港男嚇壞 除蟲專家揭品種並教這樣對付

密集恐懼症慎入！一名男子在網路上發文分享，自己才剛搬進新居不到半個月，回家時竟發現家中門框上突然聚集了一大堆黑色昆蟲，畫面相當駭人。他嚇得立刻拍照、錄影向網友求救，最後鼓起勇氣噴灑殺蟲劑，並趁蟑螂四處逃竄時，一隻一隻將牠們壓死。

港鐵驚傳「屍速列車」？乘客驚慌逃竄狂喊：不要往後看！ 港鐵揭真相

近期台北車站、東京車站接連發生隨機砍人、造成多人傷亡的事件，引發外界對鐵路車廂安全的高度關注。Threads近日瘋傳一段影片，只見港鐵東鐵線車廂內，乘客個個面露驚恐、爭相往前逃離，有人情緒激動大喊「快按緊急鈴！」、「不要往後看！」，現場一片混亂，目擊者更形容「整車的人一起往前跑，真的超恐怖」。

台青牙醫 安居湘西小城

「小縣城的生活更舒適，沒有大城市的激烈競爭，這對擁有一技之長的人來說是很不錯的選擇。」在湘西小城湖南懷化市芷江侗族自治縣...

中共中紀委全會 習近平：反腐敗是輸不起也不能輸的重大鬥爭

中共中紀委五次全會舉行，中共總書記習近平12日上午在會上強調，更加清醒堅定地推進反腐敗鬥爭，為實現「十五五」時期目標任務...

中國足翻身了 U23亞洲杯踢贏澳洲隊 下一場踢平就晉級

國足翻身了？北京時間1月11日晚，中國足球代表隊在沙烏地阿拉伯舉行的本屆U23亞洲杯第二場比賽中，以1：0戰勝澳洲隊，目...

狗不理包子 英文商標GO BELIEVE 網民大讚：信達雅

有網友在社交媒體上發帖稱，在商場某品牌標牌上看到狗不理包子的英文名竟是「GO BELIEVE」，這一發現引發了廣泛關注。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。