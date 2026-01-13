快訊

紐時：美台貿易協議本月宣布 台商品關稅15%、台積電再蓋5座廠

台青牙醫 安居湘西小城

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

「小縣城的生活更舒適，沒有大城市的激烈競爭，這對擁有一技之長的人來說是很不錯的選擇。」在湘西小城湖南懷化市芷江侗族自治縣，與妻子萬姣共同經營一家牙科診所，是台灣青年牙科醫生蘇榮邦對愛與夢想的追逐。

中新社報導，蘇榮邦出生於新北市，曾在雲南昆明醫科大學學習，後長期在兩岸的醫療機構工作，2007年與還是同事的萬姣相識相戀。一年半前，夫婦倆攜團隊來到芷江，創辦牙邦口腔診所並在此安居樂業。

「我的妻子是懷化沅陵人，她希望能離家近一點。」蘇榮邦說，多年的都市行醫經歷，讓夫妻倆開始憧憬不一樣的生活與事業形態。幾年前，兩人曾回懷化探親遊玩，芷江這座中國人民抗日戰爭勝利受降紀念地給他留下深刻的印象。

「這座享有國際聲譽的城市，優質的牙科醫療服務相對稀缺。大城市的醫療資源足夠好，而這裡是更需要我們的地方。」加之高鐵站與機場帶來的交通優勢，蘇榮邦夫婦決定將事業重心移向這座小城。

經過市場調研和籌備，蘇榮邦邀昔日的夥伴加入。如今，其團隊匯聚了6名台灣牙科博士、碩士及3名本地夥伴。除日常診療外，團隊還常走進鄉村、學校等地開展口腔義診與公益科普。

蘇榮邦對專業的要求絕不放鬆。他的弟弟、四川大學華西口腔醫學院博士蘇鎮亞作為學科帶頭人，每月從杭州過來指導，傳授數位化口腔技術、舒適化診療理念等，助力團隊緊跟技術前沿。

蘇榮邦還常邀請台灣青年醫生來此交流學習，為其提供實踐平台，讓他們體驗縣城的發展活力，融入當地生活。

團隊 抗日戰爭

延伸閱讀

鹿港牙醫發明人體工學錘、改良牙科析量器 iENA德國發明展摘金奪銀

真的是一台「小跑車」! 兩大團隊攜手打造迷你版Miata

洗牙前才臨時用牙線清潔？牙醫曝不希望你看診前做的4件事

台灣兒童齲齒率達46.3% 童綜合醫院成立台中首家「口腔親善之家」

相關新聞

台青牙醫 安居湘西小城

「小縣城的生活更舒適，沒有大城市的激烈競爭，這對擁有一技之長的人來說是很不錯的選擇。」在湘西小城湖南懷化市芷江侗族自治縣...

中共中紀委全會 習近平：反腐敗是輸不起也不能輸的重大鬥爭

中共中紀委五次全會舉行，中共總書記習近平12日上午在會上強調，更加清醒堅定地推進反腐敗鬥爭，為實現「十五五」時期目標任務...

中國足翻身了 U23亞洲杯踢贏澳洲隊 下一場踢平就晉級

國足翻身了？北京時間1月11日晚，中國足球代表隊在沙烏地阿拉伯舉行的本屆U23亞洲杯第二場比賽中，以1：0戰勝澳洲隊，目...

狗不理包子 英文商標GO BELIEVE 網民大讚：信達雅

有網友在社交媒體上發帖稱，在商場某品牌標牌上看到狗不理包子的英文名竟是「GO BELIEVE」，這一發現引發了廣泛關注。...

滬海底撈用餐送「黃金小馬」 店員：合成材質非純金

多位網友發視頻分享稱，他們去海底撈門店就餐後免費領取了一個「黃金小馬」的掛件，不少網友表示，小馬看起來金燦燦的很喜慶，也...

為兒哭窮翻車 閆學晶道歉：習慣被人捧著 忘了本

演員閆學晶在直播中透露兒子拍一部戲「就掙幾十萬塊錢」，需要負擔家庭年開支人民幣180萬（約25.8萬美元），否則家庭無法...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。