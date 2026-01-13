台青牙醫 安居湘西小城

「小縣城的生活更舒適，沒有大城市的激烈競爭，這對擁有一技之長的人來說是很不錯的選擇。」在湘西小城湖南懷化市芷江侗族自治縣，與妻子萬姣共同經營一家牙科診所，是台灣青年牙科醫生蘇榮邦對愛與夢想的追逐。

中新社報導，蘇榮邦出生於新北市，曾在雲南昆明醫科大學學習，後長期在兩岸的醫療機構工作，2007年與還是同事的萬姣相識相戀。一年半前，夫婦倆攜團隊來到芷江，創辦牙邦口腔診所並在此安居樂業。

「我的妻子是懷化沅陵人，她希望能離家近一點。」蘇榮邦說，多年的都市行醫經歷，讓夫妻倆開始憧憬不一樣的生活與事業形態。幾年前，兩人曾回懷化探親遊玩，芷江這座中國人民抗日戰爭勝利受降紀念地給他留下深刻的印象。

「這座享有國際聲譽的城市，優質的牙科醫療服務相對稀缺。大城市的醫療資源足夠好，而這裡是更需要我們的地方。」加之高鐵站與機場帶來的交通優勢，蘇榮邦夫婦決定將事業重心移向這座小城。

經過市場調研和籌備，蘇榮邦邀昔日的夥伴加入。如今，其團隊匯聚了6名台灣牙科博士、碩士及3名本地夥伴。除日常診療外，團隊還常走進鄉村、學校等地開展口腔義診與公益科普。

蘇榮邦對專業的要求絕不放鬆。他的弟弟、四川大學華西口腔醫學院博士蘇鎮亞作為學科帶頭人，每月從杭州過來指導，傳授數位化口腔技術、舒適化診療理念等，助力團隊緊跟技術前沿。

蘇榮邦還常邀請台灣青年醫生來此交流學習，為其提供實踐平台，讓他們體驗縣城的發展活力，融入當地生活。