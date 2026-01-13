習近平談反腐 「一把手要帶頭」

中共廿屆中紀委五次全會昨開幕，中共總書記習近平在會上指出，要更加清醒堅定推進反腐敗鬥爭，為實現「十五五」時期目標提供堅強保障。他還說，反腐敗是場輸不起也絕不能輸的重大鬥爭；「一把手」要帶頭執行制度。

新華社報導，包含習近平在內，中共中央政治局七常委皆出席。中紀委書記李希主持會議。

習近平發表談話指，中共黨的自我革命重在治權，把權力關進制度籠子是新時代全面從嚴治黨的一項重要任務。要不斷完善制度規定，使制度密而不繁、有效管用，也要著力提高制度執行力，增強剛性約束。要堅持法規制度面前人人平等、遵守法規制度沒有特權、執行法規制度沒有例外，確保制度規定真正成為帶電的高壓線。他還說，腐敗是中共黨和國家事業發展進程中的攔路虎、絆腳石，反腐敗是一場輸不起也絕不能輸的重大鬥爭。

習近平坦言，當前反腐敗鬥爭形勢仍然嚴峻複雜，鏟除腐敗滋生土壤和條件任務仍然艱巨繁重。要保持高壓態勢不動搖，有腐必反、有貪必肅、除惡務盡，讓腐敗分子沒有藏身之地。要把握腐敗的新動向新特點，創新手段方式，完善反腐敗責任落實機制，及時發現、準確識別、有效治理各類腐敗問題，不斷提高反腐敗穿透力。

為宣示今年反腐工作，前天起由中共中紀委和央視合作的電視專題片「一步不停歇，半步不退讓」系列，開始在央視播出，內容包括近年各落馬官員的懺悔及辦案人員的點評等。包括大陸前農業農村部長唐仁健的吃喝問題，他在鏡頭前表示，自己應該在這方面慎始慎初，不跨第一步，不動第一念。