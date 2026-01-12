中共中紀委全會 習近平：反腐敗是輸不起也不能輸的重大鬥爭

中共中紀委五次全會舉行，中共總書記習近平12日上午在會上強調，更加清醒堅定地推進反腐敗鬥爭，為實現「十五五」時期目標任務提供堅強保障。他還預告，「今年地方將開始換屆」，要把真正忠誠可靠、表裡如一、擔當盡責的好幹部用起來。

據新華社，習近平12日上午，在中共第二十屆中央紀律檢查委員會第五次全體會議發表重要講話。習近平說，「十五五」時期是基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期，各級中共黨組織和廣大黨員、幹部要增強政治責任感、歷史使命感，以實際行動貫徹落實好中共二十屆四中全會各項決策部署。

他說，要緊緊圍繞貫徹新發展理念、推動高質量發展、加快構建新發展格局，聚焦建設現代化產業體系、因地制宜發展新質生產力、建設全國統一大市場、擴大高水準對外開放、扎實推進全體人民共同富裕、常態化防止返貧致貧、化解地方政府隱性債務、加強生態環境保護、統籌發展和安全等任務要求，加強具體化、精準化、常態化的監督檢查，用好巡視成果、強化整改監督，保障中共中央重大決策部署落到實處。

習近平還提及，各地區各部門要結合實際，認真探索貫徹落實黨中央重大決策部署的有效方法和途徑。「今年地方將開始換屆」，要把真正忠誠可靠、表裡如一、擔當盡責的好幹部用起來。

習近平指出，中共黨的自我革命重在治權，把權力關進制度籠子是新時代全面從嚴治黨的一項重要任務。他強調，腐敗是黨和國家（中共、中國大陸）事業發展進程中的攔路虎、絆腳石，反腐敗是一場輸不起也絕不能輸的重大鬥爭。

習近平坦言，當前，反腐敗鬥爭形勢仍然嚴峻複雜，鏟除腐敗滋生土壤和條件任務仍然艱巨繁重。要保持高壓態勢不動搖，有腐必反、有貪必肅、除惡務盡，讓腐敗分子沒有藏身之地。要把握腐敗的新動向新特點，創新手段方式，完善反腐敗責任落實機制，及時發現、準確識別、有效治理各類腐敗問題，不斷提高反腐敗穿透力。

為宣示今年反腐工作，昨日起，由中共中紀委和大陸官媒央視合作的電視專題片《一步不停歇 半步不退讓》系列，也開始在央視播出，內容包括近年大陸各「落馬官員發自內心的懺悔、辦案人員一針見血的點評、群眾真心認可的笑臉」，包括大陸前農業農村部長唐仁健的吃喝問題，和他在鏡頭前表示，自己應該「在這個方面慎始慎初，不跨第一步，不動第一念」等表述。