快訊

蔡規賴不隨…通信部隊已經移編回陸軍 「第四軍種」破功

桌球／終結2年男單冠軍荒！ 林昀儒開季第一站登頂喊「沒想到」

北京冰雪遊 串連10主題線路

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
遊客在北京南山滑雪場樂享冰雪。本報北京傳真
遊客在北京南山滑雪場樂享冰雪。本報北京傳真

近日，北京發布十條冰雪文化旅遊主題線路，這些線路首次系統整合了北京地區冰雪資源，將冰雪景區、冬奧場館、冰雪運動場所、溫泉養生、景觀綠道系統以及文化體驗空間創新性串聯，為遊客打造豐富多彩的冬季文旅體驗。

古都冰韻城市漫遊之旅串聯什刹海、北海公園等經典冰場，在紅牆碧瓦間體驗皇家冰趣，登鐘鼓樓俯瞰中軸線雪景，於觀中·中軸線在地文化博物館感受科技與歷史的交融。

雙奧遺產動感歡樂之旅從北京奧運博物館到鳥巢歡樂冰雪季，再到「冰立方」冰上樂園，讓遊客在奧運場館中重溫榮耀，體驗頂級賽事的澎湃激情。

冬日暖游溫泉康養之旅融合南苑森林濕地公園的冬日景色、世界花卉大觀園的「熱帶反差」與南宮溫泉的暖意，讓遊客享受冬日治癒。

長街向西文體樂活之旅以華熙LIVE·五棵松和首鋼園為核心，將工業風、冰雪賽事、潮流娛樂與冰川科普相結合，打造年輕態的酷颯冰雪體驗。

京西人文古村尋跡之旅探訪琉璃星穀的童話雪境、神泉峽的壯麗冰瀑等，在京西古道一同追尋歷史的足跡。

冰雪逐夢山野狂歡之旅從煙火氣十足的錢糧市集，到順義奧林匹克水上公園的鏡面冰湖，再到喬波室內滑雪館的四季雪道，實現全天候的冰雪逐夢。

冰雪雅韻童趣遛娃之旅圍繞溫都水城、靜之湖滑雪場等，打造集溫泉、親子滑雪於一體的家庭出遊優選，讓大人和孩子都能盡興而歸。

京郊光影雪韻打卡之旅連結白河城市森林公園的靜謐綠道、雲佛山滑雪場的速度與激情，以及古北水鎮「長城溫泉」的極致浪漫，成就攝影愛好者的天堂。

長城雪境慢享清閒之旅在懷北國際滑雪場的長城腳下飛馳，於雁棲湖綠道漫步賞雪，再到板栗村品味冬日煙火氣，最後登臨慕田峪長城，領略「山舞銀蛇」壯闊。

京北祕境觀瀑賞燈之旅深入延慶奧林匹克園區，體驗「雪飛燕」的速度，逛永寧古城非遺市集，欣賞龍慶峽的璀璨冰燈。

溫泉 長城 北京

延伸閱讀

中智庫公布30頁報告：日本祕密產鈽 可一夜間擁核武

高市早苗回應陸禁稀土輸日！警示北京「若脅迫各地恐不得了」

「活捉」馬杜羅給北京攻打台灣多少激勵？

桃園小烏來宇內溪溫泉冬季嘉年華登場 集章換限量好禮

相關新聞

北京冰雪遊 串連10主題線路

近日，北京發布十條冰雪文化旅遊主題線路，這些線路首次系統整合了北京地區冰雪資源，將冰雪景區、冬奧場館、冰雪運動場所、溫泉...

一晃十多年…南極走一趟 平路重返香港

香港Ｍ+博物館定位為亞洲全球性當代視覺文化博物館，正舉行特展之一是「Ｍ+希克藏品：心靈圖景」。台灣作家平路重返香港，第一...

壽司郎「仙氣女職員」瘋傳！暖心舉動震撼全網 身上1物反成焦點

日式連鎖壽司店壽司郎深受港人歡迎，其中1名女職員近日也因美貌及親切舉動成為焦點。有網友在社交平台Threads發布照片，指在上環壽司店分...

中現「超級戰士」 步槍、霰彈槍、無人機、火箭筒1人背

最近幾天，有一張照片在網上突然火了。照片上，一名解放軍戰士手持191步槍，大腿上掛著09霰彈槍，背上還背著單兵火箭筒和四...

「兒掙幾十萬難養家」 女星閆學晶哭窮遭封號 品牌切割

中國女演員閆學晶近日在直播中「哭窮」引發爭議，她稱兒子一家收入「就掙個幾十萬（人民幣），無法維持家庭運轉」言論，遭到大批...

亞運3金得主再爆領導猥褻女隊員 雲南省體育局回應了

2023年杭州亞運會三金得主王莉日前在社交媒體上實名舉報雲南松茂體育訓練基地主任范某某存在不當體罰、索要15萬元人民幣（...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。