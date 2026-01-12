北京冰雪遊 串連10主題線路

近日，北京發布十條冰雪文化旅遊主題線路，這些線路首次系統整合了北京地區冰雪資源，將冰雪景區、冬奧場館、冰雪運動場所、溫泉養生、景觀綠道系統以及文化體驗空間創新性串聯，為遊客打造豐富多彩的冬季文旅體驗。

古都冰韻城市漫遊之旅串聯什刹海、北海公園等經典冰場，在紅牆碧瓦間體驗皇家冰趣，登鐘鼓樓俯瞰中軸線雪景，於觀中·中軸線在地文化博物館感受科技與歷史的交融。

雙奧遺產動感歡樂之旅從北京奧運博物館到鳥巢歡樂冰雪季，再到「冰立方」冰上樂園，讓遊客在奧運場館中重溫榮耀，體驗頂級賽事的澎湃激情。

冬日暖游溫泉康養之旅融合南苑森林濕地公園的冬日景色、世界花卉大觀園的「熱帶反差」與南宮溫泉的暖意，讓遊客享受冬日治癒。

長街向西文體樂活之旅以華熙LIVE·五棵松和首鋼園為核心，將工業風、冰雪賽事、潮流娛樂與冰川科普相結合，打造年輕態的酷颯冰雪體驗。

京西人文古村尋跡之旅探訪琉璃星穀的童話雪境、神泉峽的壯麗冰瀑等，在京西古道一同追尋歷史的足跡。

冰雪逐夢山野狂歡之旅從煙火氣十足的錢糧市集，到順義奧林匹克水上公園的鏡面冰湖，再到喬波室內滑雪館的四季雪道，實現全天候的冰雪逐夢。

冰雪雅韻童趣遛娃之旅圍繞溫都水城、靜之湖滑雪場等，打造集溫泉、親子滑雪於一體的家庭出遊優選，讓大人和孩子都能盡興而歸。

京郊光影雪韻打卡之旅連結白河城市森林公園的靜謐綠道、雲佛山滑雪場的速度與激情，以及古北水鎮「長城溫泉」的極致浪漫，成就攝影愛好者的天堂。

長城雪境慢享清閒之旅在懷北國際滑雪場的長城腳下飛馳，於雁棲湖綠道漫步賞雪，再到板栗村品味冬日煙火氣，最後登臨慕田峪長城，領略「山舞銀蛇」壯闊。

京北祕境觀瀑賞燈之旅深入延慶奧林匹克園區，體驗「雪飛燕」的速度，逛永寧古城非遺市集，欣賞龍慶峽的璀璨冰燈。