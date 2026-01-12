快訊

蔡規賴不隨…通信部隊已經移編回陸軍 「第四軍種」破功

桌球／終結2年男單冠軍荒！ 林昀儒開季第一站登頂喊「沒想到」

聽新聞
0:00 / 0:00

一晃十多年…南極走一趟 平路重返香港

聯合報／ 香港特派員李春／香港報導
曾任我駐港文化官員的作家平路，最近重返香港與其讀者和舊友見面。記者李春／攝影
曾任我駐港文化官員的作家平路，最近重返香港與其讀者和舊友見面。記者李春／攝影

香港Ｍ+博物館定位為亞洲全球性當代視覺文化博物館，正舉行特展之一是「Ｍ+希克藏品：心靈圖景」。台灣作家平路重返香港，第一站去了Ｍ+，特別去看這特展，同時也一連兩天在香港與她的讀者和舊友見面，講述的也是圖景，不過背景是極南之地。

香港一度有繁盛的台灣文化活動，當年平路作為駐港文化官員，就這樣一場一場地把台灣文化引介給港人。有人說那些年的香港人熱門旅行地是台灣，除了夜市小吃，更多是被那些台灣電影、小說、美術甚至原住民歌聲吸引去。

平路駐港七年，專注台港文化交流，但她說離港十多年，再沒有來香港，所以好奇香港有了怎樣的變化，而作為前文化官員和現在的作家，第一站選了西九文化區，特別是Ｍ+博物館，又特別看了她喜歡的Ｍ+希克藏品展。

該特展已是系列三，探索卅八位藝術家如何透過作品展現快樂、感傷、平靜、焦慮、懷疑和驚奇等。而平路今次到香港，則把自己的新作「南極．極南」帶來，想跟港人探索新的心靈之旅。

平路說到多年沒來香港，這次是興奮的重逢。她首本以旅行為主題的書，吸引香港粉絲和老友。她以「為什麼」破題，為什麼要寫旅行的書，又為什麼選了南極。簡單說是因為她怕寫下什麼，什麼就消失不見。她不願消失的，其實是她描述那種感覺，就是看到的場景，會張大嘴巴，說不出話來，沒有語言可表達，文字也是不夠的，張大嘴巴嘆氣，驚嘆也是很重要的，而這次寫南極她心情很複雜，但寫得前所未有的快。

平路以那些看似失敗探險，成就一段段奇蹟。她提到南極行旅開拓者，特別是富有夢想的英國探險家謝克頓。平路大多時候與聽者探索她的「心靈圖景」，包括旅行的不確定性，並以全新視界體會「時間崩壞、太初廣大」。

香港 南極

延伸閱讀

還在跌！我對大陸香港出口依存度 2025年降至26.61%新低點

首度黃金交叉！對等關稅供應鏈大遷徒...2025年東協訂單創紀錄

港高鐵增直達南京、無錫、合肥站 旅業振奮「非常好」

「面對權力壓迫」 香港中大再一學生會停運 1個月第5間

相關新聞

北京冰雪遊 串連10主題線路

近日，北京發布十條冰雪文化旅遊主題線路，這些線路首次系統整合了北京地區冰雪資源，將冰雪景區、冬奧場館、冰雪運動場所、溫泉...

一晃十多年…南極走一趟 平路重返香港

香港Ｍ+博物館定位為亞洲全球性當代視覺文化博物館，正舉行特展之一是「Ｍ+希克藏品：心靈圖景」。台灣作家平路重返香港，第一...

壽司郎「仙氣女職員」瘋傳！暖心舉動震撼全網 身上1物反成焦點

日式連鎖壽司店壽司郎深受港人歡迎，其中1名女職員近日也因美貌及親切舉動成為焦點。有網友在社交平台Threads發布照片，指在上環壽司店分...

中現「超級戰士」 步槍、霰彈槍、無人機、火箭筒1人背

最近幾天，有一張照片在網上突然火了。照片上，一名解放軍戰士手持191步槍，大腿上掛著09霰彈槍，背上還背著單兵火箭筒和四...

「兒掙幾十萬難養家」 女星閆學晶哭窮遭封號 品牌切割

中國女演員閆學晶近日在直播中「哭窮」引發爭議，她稱兒子一家收入「就掙個幾十萬（人民幣），無法維持家庭運轉」言論，遭到大批...

亞運3金得主再爆領導猥褻女隊員 雲南省體育局回應了

2023年杭州亞運會三金得主王莉日前在社交媒體上實名舉報雲南松茂體育訓練基地主任范某某存在不當體罰、索要15萬元人民幣（...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。