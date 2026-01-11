壽司郎「仙氣女職員」瘋傳！暖心舉動震撼全網 身上1物反成焦點

日式連鎖壽司店壽司郎深受港人歡迎，其中1名女職員近日也因美貌及親切舉動成為焦點。有網友在社交平台Threads發布照片，指在上環壽司店分店看到1名很有禮貌的美女職員，大感心動，於是向網友求助找尋該女職員聯絡方法。

照片引來網友熱議，有人讚該女職員「有仙氣！」、「好漂亮的女孩」、「戀愛了」，形容似前無綫（TVB）女星胡杏兒；亦有網友「搞錯重點」，關注女職員身上1物品，笑說「帶來美感」。但也有網友認為原PO偷拍行為不當，「好慘，上班還要被人偷拍」、「別為難別人，他們也在工作，拜託」。

該網友於1月9日在社交平台Threads發布照片，指當日光顧上環壽司郎分店，遇到1名漂亮且有禮貌的心儀女職員，想認識對方，遂向網友們求助，「廣大threads求這個女生的IG，今天（1月9日）在壽司郎看到這個員工非常漂亮，而且非常有禮貌。她跟我說因為上班不能給（聯絡方式），所以才想在這裡找她」。

上環壽司郎女職員惹熱議

從照片中見到，該女職員穿着整齊制服，戴上口罩束起長髮，相當年輕，正在專心工作，包括在收銀台收款等。

網友讚有仙氣：這間分店一定要排長龍 身上1物成焦點

網友看過照片議論紛紛，有人讚該女職員「有仙氣！」、「有氣質」、「好漂亮的女孩」、「戀愛了」、「那麼像（前TVB女星）胡杏兒」、「這間分店一定要排長龍」，又笑說，「IG就我們找，你就全部搭訕了」。亦有網友「搞錯重點」，關注女職員口罩，「提醒你，口罩帶來美感」。

有人批偷伯行為不當：尊重一下人

不過亦有網友認為原PO偷拍行為不當，擔心會影響該女職員工作，「可不可以不要這麼瘋」、「好慘，上班還要被人偷拍」、「別為難別人，他們也在工作，拜託」、「別人只是想上班，能不能尊重一下別人，而且偷拍真的很可恥」。

