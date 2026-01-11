快訊

那霸基地辦航展、顧敵情兩頭燒 美軍首次參展誠意十足

爭科研國際話語權 大陸生科國際期刊Vita春季上線

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸生命科學與生物醫學領域頂級國際期刊Vita，將於2026年春季正式亮相。（圖／取自Vita官網）
大陸生命科學與生物醫學領域頂級國際期刊Vita，將於2026年春季正式亮相。（圖／取自Vita官網）

大陸生命科學與生物醫學領域頂級國際期刊Vita，將於2026年春季正式亮相。被視為中國在爭取生科領域方面國際話語權工作的重要一環。

科技日報報導，該期刊由高等教育出版社主辦出版、西湖大學牽頭，依託生命科學開放聯盟各單位聯合建設。

該期刊主編李黨生表示，Vita期刊近期各項工作告一段落，包括國際刊號已正式獲批，專家諮詢委員會已成立，近百位大陸國內外頂尖科學家受邀加入，主刊第一批原創論文已進入最終審核階段，將於2026年第一季正式上線，紙質刊物將於2026年6月正式出版。

西湖大學校長、生命科學開放聯盟副理事長施一公表示，Vita期刊的創辦，是大陸科技發展進程中對現實需求的回應。過去十餘年，中國在生命科學領域的科研實力已躋身世界前列，但本土頂級期刊發展滯後。「因此，建設由中國主導、國際認可的世界一流科技期刊勢在必行」。

在運作模式上，Vita將系統性打造專業化編輯團隊，以高學術標準保障成果創新性與權威性；堅持開放共享，不向作者收取任何OA費（開放獲取相關費用）和版面費；回歸學術本源，探索「以文評刊」新範式。

西湖大學在去年8月攜手北大、清華和香港的科大、港大、城大、理大、中大等，共15間大學和科研機構共同發起生命科學開放聯盟，宣布創辦英文期刊Vita，對標CNS（《細胞》(Cell)、《自然》(Nature)、《科學》(Science)）三大期刊。

科學家 醫學 團隊 論文 香港

延伸閱讀

大陸減少對電池行業的出口補貼 分析師：有助解決惡性競爭

今年4月川普與習近平舉行會晤前 美撤銷陸無人機進口禁令

大陸上月出口看增3.5%

大陸鼻病毒升溫…疾管署曝台灣現況 專家籲幼兒「這症狀」要注意

相關新聞

保護用戶隱私 陸網信辦推新規擬禁止APP偷聽偷拍

大陸網信辦近期起草新規，禁止應用程序（APP）在無關場景調用相機、麥克風權限。對隱私保護進一步進行規範。

害怕有天會孤獨死？大陸「死了麼」APP 爆火 直擊獨居年輕人痛點

近期大陸一款名為「死了麼」的應用在大陸蘋果App Store應用商店付費應用排行榜登頂，引發廣泛關注。外界討論中多認為針...

深圳高中老師出題「用一個字證明你不是AI」 學生答案顯人性溫度

人工智能（AI）近年來快速發展，並走入世人生活中，但在帶來方便的同時，亦引起許多討論與反思。近期，一堂深圳高中語文課的影片在網路上引發熱議。這位網名為「@教語文的萱萱萱ww」的語文老師，在一次特別的作文徵集活動中，向學生提出了頗具挑戰性的問題：「如果用一個字證明你不是AI，你會選哪個？」對此，同學紛紛發揮創意。

爭科研國際話語權 大陸生科國際期刊Vita春季上線

大陸生命科學與生物醫學領域頂級國際期刊Vita，將於2026年春季正式亮相。被視為中國在爭取生科領域方面國際話語權工作的...

陸老人愛滋感染率攀升 專家曝原因「以為年紀大就安全」

近幾年，台灣HIV感染人數持續下降，但新確診者的年齡卻有下降趨勢。據衛福部疾管署公布的統計數據，2025年新增感染者占比的年齡層分布依序為25到34歲（38.02％）、35到49歲（33.03％）及15到24歲（18.62％），50至64歲（8.85％）及65歲以上（1.48％）合計僅約10％。反觀對岸的中國大陸，老年人HIV的感染人數卻是不斷在增加，讓專家憂心不已……

結紮30年竟「多出13歲孩子」？河南60歲婦女一查真相當場崩潰

河南一名60歲女子近日驚揭離奇一幕：自己明明結紮30年，卻意外發現自己名下多出一個13歲的孩子。經過了解，真相竟是丈...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。