爭科研國際話語權 大陸生科國際期刊Vita春季上線
大陸生命科學與生物醫學領域頂級國際期刊Vita，將於2026年春季正式亮相。被視為中國在爭取生科領域方面國際話語權工作的重要一環。
科技日報報導，該期刊由高等教育出版社主辦出版、西湖大學牽頭，依託生命科學開放聯盟各單位聯合建設。
該期刊主編李黨生表示，Vita期刊近期各項工作告一段落，包括國際刊號已正式獲批，專家諮詢委員會已成立，近百位大陸國內外頂尖科學家受邀加入，主刊第一批原創論文已進入最終審核階段，將於2026年第一季正式上線，紙質刊物將於2026年6月正式出版。
西湖大學校長、生命科學開放聯盟副理事長施一公表示，Vita期刊的創辦，是大陸科技發展進程中對現實需求的回應。過去十餘年，中國在生命科學領域的科研實力已躋身世界前列，但本土頂級期刊發展滯後。「因此，建設由中國主導、國際認可的世界一流科技期刊勢在必行」。
在運作模式上，Vita將系統性打造專業化編輯團隊，以高學術標準保障成果創新性與權威性；堅持開放共享，不向作者收取任何OA費（開放獲取相關費用）和版面費；回歸學術本源，探索「以文評刊」新範式。
西湖大學在去年8月攜手北大、清華和香港的科大、港大、城大、理大、中大等，共15間大學和科研機構共同發起生命科學開放聯盟，宣布創辦英文期刊Vita，對標CNS（《細胞》(Cell)、《自然》(Nature)、《科學》(Science)）三大期刊。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言