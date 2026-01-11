深圳高中老師出題「用一個字證明你不是AI」 學生答案顯人性溫度

人工智能（AI）近年來快速發展，並走入世人生活中，但在帶來方便的同時，亦引起許多討論與反思。近期，一堂深圳高中語文課的影片在網路上引發熱議。這位網名為「@教語文的萱萱萱ww」的語文老師，在一次特別的作文徵集活動中，向學生提出了頗具挑戰性的問題：「如果用一個字證明你不是AI，你會選哪個？」對此，同學紛紛發揮創意。

該老師的課題反應不俗，收到了54份充滿創意的回應，這些答案既出乎意料，又深具人性。例如，有學生選擇「媽」這個字，強調機器人沒有母親的情感連結，認為這個字象徵著守護和安全感，正是人類與死亡之間的防線；另有學生選擇「急」，認為AI無法理解人們在醫院焦急等待檢測報告的心境，機器人不懂為何人們在等待中如此焦慮。

還有學生選擇了「慢」和「鈍」，表達人類對於生活細節的珍惜，甚至願意因一朵雲、一束光而放慢腳步。當中，提到「鈍」字的學生認為，人類的愚鈍和遲鈍卻是對生活深刻的理解與感受。選擇「慢」的學生則認為，雖然AI追求快捷高效，但人類渴望在愛中細水長流，享受生活的每一刻。對此，老師引用了詩人木心的詩句，指出人類的緩慢正是其特性所在。

另外，更有同學選擇了「恨」，這一複雜和激烈的情感正是AI所不能真正體會的。還有同學用「留」字呼喚人們停下腳步，珍惜眼前的美好。此外，「悔」、「憾」、「痛」、「我」、「情」等字也高頻出現。

這些回答缺乏標準答案，卻充滿了人性的溫度：人會猶豫、會犯錯，會為夕陽駐足，會因一句話而心頭一顫。對此，老師指出：「我們最珍貴的，或許不是此刻抵達的智慧，而是綿延不絕的『未完成』。」

在這個AI內容充斥網路的時代，這些年輕人的一字選擇再次提醒人們，真正的人具有缺陷、有情緒，也有無法被算法複刻的深情。

文章授權轉載自《香港01》