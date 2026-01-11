保護用戶隱私 陸網信辦推新規擬禁止APP偷聽偷拍

大陸網信辦近期起草新規，禁止應用程序（APP）在無關場景調用相機、麥克風權限。對隱私保護進一步進行規範。

全球手機用戶常發現應用程序時常「精準」推播內容，而這源自於應用程序會調用相機、麥克風「偷聽」。雖然坊間有許多教戰手法，宣稱在手機上設定可避免，但依然防不勝防。

中新社報導，網信辦10日就《互聯網應用程序個人信息收集使用規定（徵求意見稿）》向社會徵求意見。意見稿提出，互聯網應用程序應當僅在用戶主動選擇使用拍照、發送語音、錄音錄像等功能時調用相機、麥克風權限，不得在用戶停止使用相關功能或者無關場景調用相機、麥克風權限。

新規指出，旨在規範互聯網應用程序個人信息收集使用活動，保護個人信息權益，促進個人訊息合理利用。

徵求意見稿提出，收集使用個人信息應當採取對個人信息主體權益影響最小的方式，限於提供產品或者服務所必需，不得超範圍收集使用個人信息；互聯網應用程序應當在首次啟動時，通過彈窗等顯著方式向用戶告知個人信息收集使用規則，並在用戶充分知情的前提下，取得用戶同意規則的明確表示。

徵求意見稿也要求，互聯網應用程序不得通過調用通訊錄、通話記錄、短信權限收集使用用戶以外其他個人信息主體的個人信息，確需用於滿足通訊聯繫、添加好友、數據備份的除外。互聯網應用程序向第三方提供個人信息的，應當取得用戶的單獨同意。

該意見也引發大陸網友迴響，有網友發現，某主流社交APP在後台靜默運行時，每小時會激活麥克風12-15次，每次持續8-12秒。這些音頻數據經過壓縮後，會偽裝成心跳包混入正常網絡請求中上傳；此外，部分購物平台APP甚至開發了聲紋識別技術，能通過環境噪音判斷用戶所處商圈位置。