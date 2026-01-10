快訊

緬甸大動作打詐！KK園區被「徹底夷平」 635處據點全數炸毀

金唱片／化身女神！JENNIE低胸禮服空降紅毯 聽到關鍵字當場噴笑

台中藍營「姐弟之爭」盧秀燕首表態喊話黨內進度 鄭麗文回應

聽新聞
0:00 / 0:00

傳因「拒掛五星旗」…大陸溫州雅陽教堂遭強拆 上百信眾被捕

中央社／ 台北10日電
圖為中國大陸五星旗。(美聯社)
圖為中國大陸五星旗。(美聯社)

英媒報導，中國浙江省溫州市警方拘捕上百信眾後，執法部門近日正在拆毀雅陽鎮一座非官辦教會教堂，這是自2014年浙江強拆十字架運動以來再次上演類似的事件。浙江溫州素有「中國耶路撒冷」之稱，約有140多萬基督徒。

英國廣播公司（BBC）中文網9日報導，總部設在美國的對華援助協會（ChinaAid）等組織表示，位於溫州泰順縣雅陽鎮的這座基督教堂去年耶誕節之前遭到當局的圍剿。警方抓捕了逾百人，包括兩名教會領袖在內的20多人目前仍在拘留中。

浙江官方曾於2014年以違章建築為由，拆毀溫州多座教堂，其中尤其針對十字架結構。據表示，這次行動與雅陽教堂拒絕懸掛中共五星旗有關。

消息表示，地方當局近日調來吊車等大型機具包圍雅陽教堂。對華援助協會創辦人傅希秋表示，從協會取得拍攝於5、6日的照片顯示，教堂建築正被破壞。協會研判，「相關部門可能正在準備對雅陽教堂實施拆除或實質性處置」。

協會還表示，雅陽教堂近日突然有上千名警察防暴人員集結，對現場進行全方位監控，一發現有人拍照即攔查手機，已有數人因發布關於教堂的微信朋友圈消息而被警察帶走。

傅希秋說，雅陽教堂負責人林恩兆、林恩慈等一家4兄弟全部被抓，連同林恩兆兄弟，目前還有20多人被羈押，而當局一直未說明具體罪嫌。

報導綜合消息來源說，這次行動源於去年6月雅陽鎮長李斌帶隊到雅陽教堂強行豎立旗桿並升起中共五星旗，而林恩兆、林恩慈兄弟反對強制懸掛五星旗。

據表示，在去年12月13至17日教會神職人員和信眾被帶走前，中共泰順縣委統戰部11月底在微信轉發了一篇中共總書記習近平9月再度談論「宗教中國化」方針的文章，其中指「在推進我國宗教中國化進程中出現的工作浮於表面、內生動力不足甚至某種程度的消極抵觸等問題，根子還在於思想認識問題」。

據表示，耶誕節前的抓捕行動後，雅陽鎮許多宗教活動已被暫停，信徒之間的交流受到阻礙。

2014年4月，溫州永嘉縣即將建成的三江教堂被政府強拆，為持續一年多的浙江強拆十字架運動拉開序幕。當時的說法是中共省委高官視察永嘉時，對三江教堂屋頂「十分顯眼」的十字架感到不滿。這場運動導致浙江全省上千基督教堂十字架被拆除。

當年的「拆十運動」中，雅陽鎮官口教堂遭泰順縣政府以「違法建設」為由下令拆除。雅陽信眾據報聯同從外地趕至聲援的教友與當局抗爭多月，保住了官口教堂，但多名信徒被捕。

浙江溫州時常被華文基督教媒體稱為中國基督徒比例最高的地方，2014年拆十字架浪潮期間的報導稱，全市人口有15%為基督徒，若以2020年人口普查數據推算，溫州基督徒達143.55萬人，這是溫州被稱為「中國的耶路撒冷」原因之一。

香港城市大學中文及歷史學系社會文化人類學家曹南來曾在著作中形容，「溫州是中國最為基督教化的城市」。

教堂 中共 五星旗 耶誕節 耶路撒冷

延伸閱讀

為21萬投共 海軍陸戰隊中士拿五星旗宣誓效忠「祖國」

台灣共產黨升五星旗 黃偉哲強硬拆除：國家的尊嚴不容踐踏

日BL作家「台灣中文版」卻放五星旗？輕佻態度遭炎上 台灣簽名會已被取消

芬蘭男性基督徒增長 青年紛紛接受堅信禮

相關新聞

傳因「拒掛五星旗」…大陸溫州雅陽教堂遭強拆 上百信眾被捕

英媒報導，中國浙江省溫州市警方拘捕上百信眾後，執法部門近日正在拆毀雅陽鎮一座非官辦教會教堂，這是自2014年浙江強拆十字...

大陸元旦後迎來錯峰遊窗口期 境內酒店價格預計較春節假期節省超50%

元旦假期過後、寒假尚未開啟，大陸多家線上旅遊平台的數據顯示，冬季旅遊市場將迎來近一個月的錯峰遊窗口期，境內酒店價格預計較...

香港中文大學再有學生會停運 聲明稱面對權力壓迫

有逾63年歷史的香港中文大學聯合書院學生會昨日宣布解散，是該校一個月內第5間書院學生會停運。聯合書院學生會發聲明表示，日...

嘴縫反了反而賣爆！「義烏哭哭馬」新開了十多條生產線 訂單排到3月

誰都沒想到，生產線上一個嘴巴縫反了的玩偶，竟逆襲成爆款。這是浙江義烏生產的馬年公仔，因失誤變成「哭哭馬」，還被不少網友點...

江蘇女看胃病死於心臟手術 南通一院甲等醫療事故道歉

「女子看胃病竟死於心臟手術」引發社會譁然；江蘇南通市的宋女士因胃病到南通市第一人民醫院就診，本想做胃鏡檢查，旦被告知患心...

詐騙家族設12空殼公司 虛假培訓騙港府105萬美元補助

港警揭發一個「詐騙家族」涉嫌提供虛假培訓課程及成立空殼公司，詐騙政府創新及科技基金下「新型工業化及科技培訓計畫」（NIT...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。