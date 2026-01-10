結紮30年竟「多出13歲孩子」？河南60歲婦女一查真相當場崩潰

快訊

香港01／ 撰文／唐雪艷
河南60歲婦女明明結紮30年，卻發現名下多出一個13歲的孩子，真相竟是丈夫拿了自己的身份證信息給小三生孩子。示意圖／AI生成
河南一名60歲女子近日驚揭離奇一幕：自己明明結紮30年，卻意外發現自己名下多出一個13歲的孩子。經過了解，真相竟是丈夫拿了自己的身份證信息給小三生孩子。

河南洛陽60歲的張女士向陸媒反映，她在補辦戶口簿（大陸家庭身份證明）時發現，證件上多了一個13歲的孩子，更和自己顯示為親子關係。這個孩子的出生日期為2012年11月17日，可張女士早在1995年就已結紮。

結紮後還能生小孩？一查竟是老公私生子

據了解，張女士和丈夫結婚已有35年，育有一兒兩女，最小的孩子已31歲。

張女士來到了這個孩子所出生的醫院調取病歷。當看到病歷後，她直接嚇出一身冷汗，「產婦的名字就是我的名字，身份證號也是我的，聯繫人是我老公的信息，一切都是我家的信息」。

隨後，她查到這個孩子竟然是自己老公帶着小三去生的，還用了自己的身份信息辦理了出生證明。「之前只是懷疑他外面有情婦，沒想到他做得這麼過分！」

張女士老公：戶口是我上的 孩子不一定是我的

張女士丈夫稱，他多年前認識了一位賣保險的女士，時間長了就發生了性關係。孩子確實為該女子所生，但是否是自己親生的不太清楚。

對於是如何把孩子登記到自己家戶口名下的，張女士丈夫表示：「你（張女士）都知情，孩兒他媽我不知道是誰，孩子現在跟着我上學呢，我倆離婚就行了」。

醫院表示做錯事會追查 孩子戶口或被註銷？

洛陽新安縣第二人民醫院表示，產婦和張女士丈夫當時拿着張女士的身份信息，給小孩辦的出生信息。院方強調在事件中做錯了，會追查調查。

當地戶籍所在地派出所解釋，入戶時手續齊全真實，接下來如果出生證明作廢，戶口也要註銷。目前，張女士已經起訴丈夫重婚。

山東男去泰國「賺錢」後失聯…曾透露處於泰緬交界處 妻報警求助

5歲女童玩水泡溫泉後感染｢食腦蟲｣…昏迷搶救60日亡 病死率達98%

文章授權轉載自《香港01》

