香港中文大學再有學生會停運 聲明稱面對權力壓迫
有逾63年歷史的香港中文大學聯合書院學生會昨日宣布解散，是該校一個月內第5間書院學生會停運。聯合書院學生會發聲明表示，日前接獲通知不再被校方及院方承認，「面對權力壓迫，本會恐難以延續學生會使命」。
香港中文大學有9間書院，各書院也有學生會。
聯合書院學生會9日在社交平台發表「解散聲明」，指5日與校方及院方召開會議期間，獲通知學生會不再被校方及院方承認。「面對權力壓迫，本會恐難以延續學生會使命」，根據會章正式解散。
聲明又表示，聯合書院成立是因為1940年代5間從廣州南遷香港的書院合併，其精神在於「思想百花齊放」；今年適逢聯合書院70週年院慶，「本應傳承的薪火卻被撲滅」。
聲明又表示，「如今時移勢易、社會局勢動盪，目睹思想愈發單一，所謂聯合之精神何以傳承？」聲明末段寄語，社會未來仍靠同學「勿忘初心」、「對現實保持覺察」。
中文大學9間書院學生會中，伍宜孫書院、新亞書院和逸夫書院的學生會去年12月相繼宣布停運。和聲書院學生會7日在社交平台表示，此前「因大學校方要求」而暫緩獨立註冊程序；又指「受社會各種不可抗力因素影響」，學生會「已沒有容身之處」，並稱「後會有期」。
連同聯合書院學生會，即不足一個月內中文大學已有5個書院學生會停運。
另外，中文大學敬文書院學生會在2024年已停運。
