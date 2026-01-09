快訊

海峽系列直式微短劇「青山青」 藉台青尋根串聯兩岸情

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
「920就愛你」海峽系列首部直立式微短劇《青山青》9日在北京舉行線下發布會。記者陳政錄／攝影
「920就愛你」海峽系列首部直立式微短劇《青山青》9日在北京舉行線下發布會。記者陳政錄／攝影

借助影劇等形式促進兩岸交流、瞭解，由大陸國台辦旗下「中國台灣網」，與青島台辦等聯合出品的海峽系列微短劇「青山青」9日在北京舉行線下發布會，劇中以台灣青年尋根之旅為線索，串聯起兩輩人的跨世代情緣，取景大陸十大最美漁村之一的青島青山漁村。大陸國台辦新聞局副局長朱鳳蓮說，大陸積極支持、鼓勵兩岸文藝工作者常來常往、交流合作。

在近年大陸興起微短劇熱潮下，中國台灣網陸續推出「920就愛你」海峽系列微短劇，「青山青」是系列首部直立式（陸稱：竪屏）微短劇，線下發布會於今日上午在北京舉行，主辦單位為中國台灣網、山東省台辦，邀請朱鳳蓮、山東省台辦主任張連三等作為嘉賓致辭，製作公司負責人陳一然介紹影片理念，安排「青山青」女二號劉格彤，青年演員代表沈墨、顧璇、青年導演代表王佳呈等人座談。

「青山青」於今年十月在青島青山漁村開機，全程取景青山漁村紅頂錯落的漁村風貌、海岸沙灘、嶗山腳下茶田等，故事內容始於台灣青年沈常青的一次「特殊調研」，他帶著爺爺的日記與古籍《沈氏茶技》，跨越海峽到青山村，期間探尋到爺爺日記中漁家女的蹤跡，透過一系列關鍵信物，揭開爺爺與漁家女因時代動蕩被迫分離，卻又各自守護理想的往事。

朱鳳蓮表示，大陸「十五五」規劃建議提出深化兩岸交流合作，增進兩岸同胞福祉，「青山青」為今年兩岸文化交流拉開序幕。多年來，大陸積極支持兩岸影視音樂等領域的文化交流合作，鼓勵兩岸文藝工作者常來常往，當前大陸網路視聽產業蓬勃發展，微短劇用戶規模超過6.62億，如何把流量優勢引導轉化為產業和市場優勢，是值得兩岸文藝工作者和產業推動者探討和推進的方向。

朱鳳蓮說，期待有更多兩岸文藝工作者合作，秉持突出地域特色、講好兩岸故事的創作理念，創作出更多優秀作品，以文化為媒架起連心之橋，促進兩岸同胞心靈契合，推動兩岸關係和平發展、融合發展。

影片製作團隊代表陳一然表示，希望透過這段跨越山海的故事，讓觀眾深切感受到兩岸同胞血濃於水的深厚情誼，體悟回家二字蘊含的深切牽掛與期盼。

大陸國台辦新聞局副局長、發言人朱鳳蓮說，期待有更多兩岸文藝工作者合作，秉持突出地域特色，講好兩岸故事的創作理念，創作出更多優秀作品。記者陳政錄／攝影
大陸國台辦新聞局副局長、發言人朱鳳蓮說，期待有更多兩岸文藝工作者合作，秉持突出地域特色，講好兩岸故事的創作理念，創作出更多優秀作品。記者陳政錄／攝影
青年演員代表在青山青微短劇的線下發布會上，透過情景劇傳達影片理念。記者陳政錄／攝影
青年演員代表在青山青微短劇的線下發布會上，透過情景劇傳達影片理念。記者陳政錄／攝影
發布會後，邀請嘉賓展示「青山青 兩岸情」字畫，與會人員合影。記者陳政錄／攝影
發布會後，邀請嘉賓展示「青山青 兩岸情」字畫，與會人員合影。記者陳政錄／攝影

