香港宏福苑大火4400災民獲臨時安置 長遠方案待諮詢
香港大埔宏福苑大火慘劇造成161人死亡，另有超過4400名災民獲臨時安置，當局今天表示，正就長遠安置方案諮詢災民意願。
政府發言人說，目前正透過社會福利署接觸受火災影響的宏福苑業主，收集他們對長遠安置方案的意願，以協助制定和落實具體方案，協助受影響家庭重建家園
發言人說，根據目前獲得的意見，有業主希望政府收購業權；有人希望業主獲安排優先購買政府資助房屋（居屋）；另有人希望獲安置到其他地方居住；也有人提議在原址重建房屋。
發言人表示，政府希望有系統地收集宏福苑業主的意見，進一步聽取和歸納他們的意願，作為後續工作的參考，並希望盡早落實方案，讓他們安心。
當局公布，火災發生後，政府為受影響居民安排應急住宿，目前有超過4400名居民臨時入住酒店、青年宿舍、過渡性房屋等。
另據明報今天的報導，港府已草擬好長遠安置方案，將涵蓋多個選項，預料很快就會向立法會作出交代。
