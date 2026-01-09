快訊

租約條約做不到！川普拋買下格陵蘭構想 傳美擬每人發300萬直接收買

小學老師成政治犯被迫效力反共戰爭 負傷被俘卻遭通緝

ROG Raikiri II Xbox控制器搶先開箱！三模切換＋扳機鎖 玩FPS遊戲贏在起跑點

他比喻惹陸外交部「踢到成語字典」 兩岸網友熱議：只有翻譯官受傷

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
一名大陸網友在X發文，「惹到中國外交部，那你算是踢到一本成語字典了」，引起共鳴。圖／取自X
一名大陸網友在X發文，「惹到中國外交部，那你算是踢到一本成語字典了」，引起共鳴。圖／取自X

中國大陸外交部近年來的「戰狼辭令」令人印象深刻，尤其常使用成語放狠話，日前一名大陸網友在X（推特）發文，「惹到中國外交部，那你算是踢到一本成語字典了」，引起討論。昨天有台灣網友將該篇文章分享到Threads上，也引起熱議，由於成語翻譯有難度，有網友說，「只有翻譯官受傷的世界達成了」。

X該篇文章吸引多名大陸網友留言，紛紛分享陸外交部過去令人印象深刻的發言，「拭目以待」、「黔驢技窮、拭目以待、摸石頭過河、搬石頭砸腳」、「中方將嚴肅反擊」、「絕不接受，絕不允許」、「堅決反對，強烈抗議，強烈譴責，拭目以待」。

有不少大陸網友打趣，「東方有一條巨龍，牠的名字叫成語接龍」、「每次發言，都是一堆成語組合」、「錯誤的，是惹到了辭海」、「應該是踢到中文互聯網違禁詞大全了」、「外交部成語輸出直接拉滿，敵人哭了」、「外交部成語庫深不可測啊」、「不僅是成語字典，還會造出一堆新的專用詞語，什麼強烈震動迎頭痛擊」、「咱們外交部還挺萌的」。

Threads上的台灣網友加碼分享，「居高臨下、指手畫腳、不知悔改、信口雌黃、自作多情 、痴心妄想、厚顏無恥、罔顧事實、顛倒黑白」、「那個叫什麼來著？玩火者必自焚」、「怎麼會沒有螳臂擋車，他們連日文聲明裡面都沒有放過螳螂」。

不少網友認為翻譯官才是最大苦主，「只有翻譯官受傷的世界達成了」、「連『亦余心之所善兮，雖九死其猶未悔』都能翻出來了，這些成語應該是小菜一碟」。

其他網友表示，「還是中國人懂諷刺」、「我們黨有用不盡的成語啊，沒有成語就現編幾個，我們總書記又不是沒有這樣的實力」、「中國外交部成功透過成語字典來影響外國翻譯官心態，擾亂外國，實屬曲線擾國，在下實在佩服」、「惹到中國商貿部，那你算是踢到一張excel表了」。

外交部 Threads

延伸閱讀

中國大陸黃海構造物爭議 韓外交部：中方允遷移管理設施

家扶攜手國際人道援助組織 助烏克蘭兒童心理重建

陸列劉世芳、鄭英耀為台獨頑固分子 外交部籲國際社會共同制止

為證明「台灣非大陸一部分」 日議員石平抵台…陸外交部8字回應

相關新聞

他比喻惹陸外交部「踢到成語字典」 兩岸網友熱議：只有翻譯官受傷

中國大陸外交部近年來的「戰狼辭令」令人印象深刻，尤其常使用成語放狠話，日前一名大陸網友在X（推特）發文，「惹到中國外交部...

AI魔改影片要沒了？大陸平台本月以來已處置違規內容逾千條

大陸國家廣播電視總局此前表示要重點清理基於四大名著、歷史題材、革命題材等電視劇作品「AI魔改」的影片。微信從1日起進行為...

南韓超越日本 成為大陸2026開年最熱門旅遊地

在日本首相高市早苗「台灣有事」說及韓國總統李在明訪中，日中、韓中關係一冷一熱的效應下，韓國在2026年第1週及元旦假期雙...

香港公車25日起乘客全須佩戴安全帶 違例重罰和坐監

香港執行新法例，1月25日起所有公車、私家巴士和貨車，以至特別用途車輛的司機和乘客座位，司機和乘客都須佩戴安全帶，到香港...

吉林查干湖冬捕迎客 38斤「頭魚」拍出逾767萬元

吉林·查及湖第24屆冰雪漁獵文化旅遊節8日開幕，數萬中外遊客到場見證「冰湖騰魚」冬捕奇觀。備受矚目的「頭魚」在拍賣中以1...

陸男請號稱有1400萬粉絲網紅帶貨只成交4單 發現都是暗樁「假刷單」

陸媒《新聞晨報》報導，1名做食品銷售的陳姓老闆為了提高銷量，花3萬元（人民幣，單位下同）聘請上海1位號稱粉絲1400多萬...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。