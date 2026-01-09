他比喻惹陸外交部「踢到成語字典」 兩岸網友熱議：只有翻譯官受傷

中國大陸外交部近年來的「戰狼辭令」令人印象深刻，尤其常使用成語放狠話，日前一名大陸網友在X（推特）發文，「惹到中國外交部，那你算是踢到一本成語字典了」，引起討論。昨天有台灣網友將該篇文章分享到Threads上，也引起熱議，由於成語翻譯有難度，有網友說，「只有翻譯官受傷的世界達成了」。

X該篇文章吸引多名大陸網友留言，紛紛分享陸外交部過去令人印象深刻的發言，「拭目以待」、「黔驢技窮、拭目以待、摸石頭過河、搬石頭砸腳」、「中方將嚴肅反擊」、「絕不接受，絕不允許」、「堅決反對，強烈抗議，強烈譴責，拭目以待」。

有不少大陸網友打趣，「東方有一條巨龍，牠的名字叫成語接龍」、「每次發言，都是一堆成語組合」、「錯誤的，是惹到了辭海」、「應該是踢到中文互聯網違禁詞大全了」、「外交部成語輸出直接拉滿，敵人哭了」、「外交部成語庫深不可測啊」、「不僅是成語字典，還會造出一堆新的專用詞語，什麼強烈震動迎頭痛擊」、「咱們外交部還挺萌的」。

Threads上的台灣網友加碼分享，「居高臨下、指手畫腳、不知悔改、信口雌黃、自作多情 、痴心妄想、厚顏無恥、罔顧事實、顛倒黑白」、「那個叫什麼來著？玩火者必自焚」、「怎麼會沒有螳臂擋車，他們連日文聲明裡面都沒有放過螳螂」。

不少網友認為翻譯官才是最大苦主，「只有翻譯官受傷的世界達成了」、「連『亦余心之所善兮，雖九死其猶未悔』都能翻出來了，這些成語應該是小菜一碟」。

其他網友表示，「還是中國人懂諷刺」、「我們黨有用不盡的成語啊，沒有成語就現編幾個，我們總書記又不是沒有這樣的實力」、「中國外交部成功透過成語字典來影響外國翻譯官心態，擾亂外國，實屬曲線擾國，在下實在佩服」、「惹到中國商貿部，那你算是踢到一張excel表了」。