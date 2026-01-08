快訊

AI魔改影片要沒了？大陸平台本月以來已處置違規內容逾千條

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸國家廣播電視總局此前表示要重點清理基於四大名著、歷史題材、革命題材等電視劇作品「AI魔改」的影片。（圖／取自新浪財經）
大陸國家廣播電視總局此前表示要重點清理基於四大名著、歷史題材、革命題材等電視劇作品「AI魔改」的影片微信從1日起進行為期一個月的AI魔改影片專項治理行動，並稱已處置違規短影音內容1,078條。

AI魔改是指利用AI工具大幅改動經典影視作品，像是《甄嬛傳》變身槍戰片、林黛玉對打賈寶玉、容嬤嬤餵紫薇吃飯等內容，因情節荒謬有趣，獲得不少關注與流量。

微信旗下「微信珊瑚安全」今發布〈關於AI魔改視頻階段性治理的公告（第一期）〉，根據大陸國家廣播電視總局的部署要求，為治理部分帳號濫用AI工具，對經典影視劇、動畫片等內容進行顛覆性篡改、「魔性」解構與低俗化改編的問題，平台進一步加大對「AI魔改」影片的治理力度。

文中指出，經平台巡查發現，個別帳號存在違規發布不良導向「AI魔改」影片的行為，根據相關法律法規要求及相關規定，平台對相關短影音內容和帳號進行處置，專項啟動以來，共處置違規短影音內容1078條。

微信表示，將持續落實「AI魔改」影片專項治理行動的要求，進一步提升治理能力，對違規內容和帳號進行從嚴處置，同時也呼籲創作者加強自律，共同守護清朗網路生態。

大陸國家廣播電視總局此前表示，AI技術讓「魔改」亂象滋生蔓延，從劉備賣假鞋到「外國山海經」，部分帳號濫用AI工具，對經典影視、歷史題材進行顛覆性篡改，「既背離原作精神內核，又宣揚錯誤價值觀」。要重點清理基於四大名著、歷史題材、革命題材、英模人物等電視劇作品進行「AI魔改」的影片。

據BBC，廣東珠海北師香港浸會大學文化與創意學院影視學專業副教授艾奇森（Bill Aitchison）認為，新一輪的監管應置於以往多輪媒體監管的脈絡中來看。這些措施合在一起，其用意是要在公眾心中維持一個官方版本的中國文化與歷史。

