南韓超越日本 成為大陸2026開年最熱門旅遊地

中央社／ 台北8日電
圖為南韓首爾的明洞購物區。（路透）

日本首相高市早苗「台灣有事」說及韓國總統李在明訪中，日中、韓中關係一冷一熱的效應下，韓國在2026年第1週及元旦假期雙雙超越日本，分別成為與中國往來航班最多及中國民眾出國旅遊年增率最高的國家。

星島網報導，根據中國飛航專業平台統計，2025年12月29日至今年1月4日（2026年第1週）間，在與中國有航班往來的國家和地區中，韓國以1012班（每班為一往一返）排名第1，泰國以862班排名第2。日本雖被韓國、泰國超越，仍以736班排名第3。

報導提到，上述與韓國往來的1012班，數字已經恢復到2019年疫情前相對高峰的97.2%。

此外，2025年12月30日至今年1月5日，中國各機場的旅客吞吐量中，韓國33.1萬人次高居第1，年增達30%；泰國28.5萬人次排名第2，年減14%；日本仍有25.8萬人次名列第3，年減33%。

韓國也成為中國元旦假期的出國旅遊熱門目的地。根據中國旅遊平台「去哪兒」統計，元旦假期中，飛往首爾的出境機票預訂量較去年同期大增3.3倍，排名第1，同時也是中國大學生元旦出國旅遊首選；飛往胡志明市及河內則分別增加3.2倍及2.4倍，位居第2、3位，是中國23至30歲白領階級的熱門目的地。

報導引述分析指出，中國遊客赴日需求收縮，韓國因此獲得原本赴日旅遊的溢出效應。2025年1至11月，赴韓旅遊的中國遊客約有509萬人次。有韓媒預測，今年遊韓的中國遊客上看700萬人次。

2024年底，中國對韓國公民實施入境免簽，韓國政府也於2025年9月對中國團客實施入境免簽。韓國法務部統計，2025年1至11月，兩國人員往來超過728萬人次，年增24.7%。

韓國 出國旅遊 日本

