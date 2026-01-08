快訊

吉林查干湖冬捕迎客 38斤「頭魚」拍出逾767萬元

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
1月8日的吉林松原，2026年查干湖「頭魚」被以169萬9,999元人民幣價格競得。（中新網）
1月8日的吉林松原，2026年查干湖「頭魚」被以169萬9,999元人民幣價格競得。（中新網）

吉林·查及湖第24屆冰雪漁獵文化旅遊節8日開幕，數萬中外遊客到場見證「冰湖騰魚」冬捕奇觀。備受矚目的「頭魚」在拍賣中以169萬9999元（人民幣，單位下同，約合新台幣767萬元）成交，將現場氣氛推向高潮。

查干湖位於吉林省松原市前郭爾羅斯蒙古自治縣境內，是中國十大淡水湖之一，其冬捕歷史可追溯至遼金時期。如今，這項傳統習俗已被列入大陸國家級非物質文化遺產名錄。

每年12月中旬至隔年春節前，是查干湖冬捕黃金期。天未見亮，漁工們已經上冰，透過觀察冰層氣泡、聽冰下聲響選定捕撈區域，眾人在冰面鑿出數百個冰洞，將千米大網送入冰下，整個作業持續數小時。

查干湖盛產60餘種魚類，其中以體型碩大的「胖頭魚」（鱅魚）最為著名。當天上午10時30分許，遊客從四面八方匯聚開幕活動現場，湖面的收網工作也進入關鍵階段。數匹駿拉動絞盤，漁網緩緩收起，頃刻間大批鮮魚躍出冰面，場面壯觀。

每年的「頭魚」拍賣環節最受矚目，現場競標報價聲此起彼伏，這條38斤（19公斤，大陸1斤為500克）重的「頭魚」被賦予獨占鰲頭、年年有餘等美好寓意，最終成交價遠超魚本身的市場價值，體現了人們對這一傳統文化的珍視。

「太震撼了！我不只看到了捕魚，更感受到了傳統文化的魅力。」來自河北的遊客袁簫劍興奮地說，「這幾天我被東北人那股熱情向上的勁頭深深感染，這種鮮活的文化傳承是查干湖最吸引人的地方。」

近年來除傳統冬捕外，查干湖持續拓展冰雪文旅體驗。本屆冰雪漁獵文化旅遊節期間，當地新推出23萬平方米騰魚冰雪樂園與冰湖滑雪場同步開放，以滿足各種年齡層遊客需求。

傳統文化 淡水

