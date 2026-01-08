快訊

突曬戒指照！蕭煌奇閃電宣布結婚 自嘲「沒在跟你開玩笑」

中職／我會帶著笑容回來！獨生女邊荷律強撐喪父之痛母親也倒下

北一女老師區桂芝稱學生「腦殘」 教育部將請北市教育局了解

逾7千妙瓦底中國籍電騙犯押解回國 逾5百金主落網

中央社／ 台北8日電

中國公安部今天表示，中國已與緬甸、泰國建立三方協調機制，目前已有7600多名妙瓦底地區中國籍涉及電信騙疑犯押解回國；去年以來已累計拘捕詐騙集團幕後「金主」、頭目和骨幹共542人。

綜合上游新聞等陸媒報導，中國公安部8日舉行記者會表示，中國公安機關去年依法嚴厲打擊電信網路詐騙犯罪，有力遏制了犯罪高發態勢，共偵破有關案件25.8萬件，會同相關部門攔截詐騙電話36億次、簡訊33億則，緊急止付涉詐資金人民幣2170.7萬元（約新台幣9800萬元）；各地公安機關累計見面勸阻674.7萬人次。

此外，中國公安部發言人張明表示，中國公安部去年部署「斷流」、「拔釘」、「斬鏈」等專案行動，累計拘捕詐騙集團幕後「金主」、頭目和骨幹共542人。公安機關近期又通緝了100名電信網路詐騙犯罪在逃「金主」和骨幹，彰顯依法嚴打電信網路詐騙犯罪的決心和態度。

張明並表示，中國公安部加快推進國際打擊電信網路詐騙聯盟建設，推動構建相互協同、普遍參與的全球打擊治理電信網路詐騙犯罪新格局。多次派工作組赴緬甸、泰國、柬埔寨等國展開警務執法合作，搗毀眾多境外詐騙據點。

針對當前緬甸妙瓦底地區涉中國電信網路詐騙犯罪嚴峻形勢，據表示，中國與緬甸、泰國建立三方協調機制，目前已有7600多名妙瓦底地區中國籍涉電騙疑犯被押解回國。

詐騙集團 公安 網路

延伸閱讀

太子集團首腦落網／閩輟學少年陳志 曾是柬首相座上賓

罪行連美也驚動…太子集團創辦人陳志柬埔寨落網 遣送大陸調查

詐騙數十億美元！太子集團創辦人陳志柬埔寨落網 遣送回大陸調查

金主訓、舒華愛用單品找到了！跟著DIESEL帥一波

相關新聞

陸男請號稱有1400萬粉絲網紅帶貨只成交4單 發現都是暗樁「假刷單」

陸媒《新聞晨報》報導，1名做食品銷售的陳姓老闆為了提高銷量，花3萬元（人民幣，單位下同）聘請上海1位號稱粉絲1400多萬...

男為救血癌妻傾家蕩產 獲贈「50公噸地瓜」成最後救命錢

中國大陸山東一名35歲男子為籌措罹患白血病妻子的高額醫藥費，在社群平台求助後，意外引發一場「地瓜義賣」的愛心接力。一名匿名善心人士捐贈大量地瓜，透過販售協助其度過難關，消息曝光後吸引各界關注，地方市場與民眾紛紛伸出援手。

吉林查干湖冬捕迎客 38斤「頭魚」拍出逾767萬元

吉林·查及湖第24屆冰雪漁獵文化旅遊節8日開幕，數萬中外遊客到場見證「冰湖騰魚」冬捕奇觀。備受矚目的「頭魚」在拍賣中以1...

紐時：中宣傳海南「全球最大」免稅島 掛羊頭賣狗肉

紐約時報報導，就在全球關稅升高、美國總統川普宣布數十年來的全球化已經終結的同時，中國領導高層以海南島做為宣傳，聲稱中國正...

成龍在人民日報撰文憶母親與童年 籲關注阿茲海默症

1月8日，《人民日報》副刊版刊發演員成龍的署名文章「過家家：致我的母親」。電影《過家家》由成龍、彭昱暢、張佳寧領銜主演，...

「釋永信條款」方丈限任2屆 大陸多家名寺掌門人將大換血

執掌少林寺長達26年的釋永信去年7月落馬，佛教界掀起「從嚴治教」，強調「堅決清理害群之馬」。中國佛教協會上月底舉行換屆大...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。