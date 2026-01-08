快訊

突曬戒指照！蕭煌奇閃電宣布結婚 自嘲「沒在跟你開玩笑」

中職／我會帶著笑容回來！獨生女邊荷律強撐喪父之痛母親也倒下

北一女老師區桂芝稱學生「腦殘」 教育部將請北市教育局了解

聽新聞
0:00 / 0:00

陸男請號稱有1400萬粉絲網紅帶貨只成交4單 發現都是暗樁「假刷單」

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
上海陳老闆花3萬元人民幣請1,400萬粉絲網紅帶貨，最後只成交4單，一查發現直播間刷單都假的，一狀告上市場監管局。（圖／取自新聞晨報）
上海陳老闆花3萬元人民幣請1,400萬粉絲網紅帶貨，最後只成交4單，一查發現直播間刷單都假的，一狀告上市場監管局。（圖／取自新聞晨報）

陸媒《新聞晨報》報導，1名做食品銷售的陳姓老闆為了提高銷量，花3萬元（人民幣，單位下同，約台幣13.5萬元）聘請上海1位號稱粉絲1400多萬的網紅「X姐愛美食」帶貨，結果拼場20多分鐘，直播間下了599單、卻僅成交4單。復盤的時候陳老闆發現大量訂單沒付款，有嚴重的「刷單」狀況，陳老闆果斷報案。上海寶山區市場監督管理局已經立案調查。

報導稱，陳先生經常看的網紅直播「X姐愛美食」，在快手平台顯示的粉絲數量有1,400多萬人，為了提升自己的銷售業績，便與其簽訂廣告服務合約，由這家公司安排「X姐愛美食」為陳先生直播帶貨販售葛根粉。

依合約，陳先生須支付3萬元人民幣「固定服務費」，另加1%稅金。在直播間每成交1單，網紅還依照平台規則提成15%。陳先生的葛根粉每盒10包、售價199元，「X姐愛美食」每賣1包能提成約30元。由於是「拼場」，直播時間只有20多分鐘。

該場直播場次安排在7月16日，那場直播從傍晚5點就播到凌晨，輪到陳老闆的葛根粉時，已經快到午夜0點了，他那半小時是跨天播完的，在直播錄影畫面中，最終的單量是599單，女主播坐在那裡同時吃播熟食，後面有2名男子協助沖泡葛根粉，畫外音介紹這款葛根粉的功效，女主播喝了1口之後，陳先生的3萬塊就用完了。

陳先生表示，這599單哪怕一半實單，「我們刨掉成本也能小賺」。沒想到最終只有5個實單，發貨前還退掉1單。實際銷售額為796元，去掉平台給主播的15%提成，到他手裡的銷售額只有676.6元。

這個數據跟陳先生的預期落差太大，根據他公司後台導出的下單數據，599單主要是4個人貢獻的，他們分別是上海寶山區羅店鎮的陳XX、141單；北京順義區高麗營鎮張XX、165單；北京房山區長陽鎮胡XX、135單；山東臨清市金郝莊鎮胡XX、145單。共586單。

陳先生表示，在跟「X姐愛美食」在合肥的這家代理公司簽約的前後，他與幾個合夥人還直接跟「X姐愛美食」在上海的「上海XXXX文化傳媒有限公司」簽了包場合約，約定7月下旬在新疆的1場直播賣哈密瓜等新疆特產。合約金額為包場費20萬元，另付6千元稅金。

哈密瓜直播結束後復盤，陳先生等人的銷售額不到10萬元，而葛根粉直播的刷單主力幾乎全數「到場」，也都參與了新疆這場直播的刷單活動。地址在上海寶山區羅店鎮的陳XX表現依然「強勁」，在大約4小時的直播時間裡，他一共刷了1,429單。

「我去他們公司交涉的時候，刷單的陳XX出來了，就是直播間裡給X姐打下手的那個戴眼鏡的小伙子，跟他刷單帳號上的圖像一致。他們不認為自己有問題，態度非常強硬。」

陳男稱，依據大陸《反不正當競爭法》第8條，該行為屬於組織虛假交易，進行虛假宣傳的行為。 所以果斷向該公司所在地寶山區市場監管局報案，目前已經立案調查。寶山區市場監管局則表示，「目前此案正在調查中，相關情況不便對外公布。」

X 直播 美食

延伸閱讀

「變性女生需要當兵嗎？」跨性別網紅愛里親曝經歷：過程沒那麼簡單

前助理昏迷！網紅莫莉黑歷史被起底「緊抓IU手、偷戳丁海寅」

網紅莫莉慘遭詐騙百萬！遭爆逼助理簽保密協定　被網暴做「極端選擇」

林俊傑才認愛！女友七七突赴北京派出所報案　原因成謎

相關新聞

陸男請號稱有1400萬粉絲網紅帶貨只成交4單 發現都是暗樁「假刷單」

陸媒《新聞晨報》報導，1名做食品銷售的陳姓老闆為了提高銷量，花3萬元（人民幣，單位下同）聘請上海1位號稱粉絲1400多萬...

男為救血癌妻傾家蕩產 獲贈「50公噸地瓜」成最後救命錢

中國大陸山東一名35歲男子為籌措罹患白血病妻子的高額醫藥費，在社群平台求助後，意外引發一場「地瓜義賣」的愛心接力。一名匿名善心人士捐贈大量地瓜，透過販售協助其度過難關，消息曝光後吸引各界關注，地方市場與民眾紛紛伸出援手。

吉林查干湖冬捕迎客 38斤「頭魚」拍出逾767萬元

吉林·查及湖第24屆冰雪漁獵文化旅遊節8日開幕，數萬中外遊客到場見證「冰湖騰魚」冬捕奇觀。備受矚目的「頭魚」在拍賣中以1...

紐時：中宣傳海南「全球最大」免稅島 掛羊頭賣狗肉

紐約時報報導，就在全球關稅升高、美國總統川普宣布數十年來的全球化已經終結的同時，中國領導高層以海南島做為宣傳，聲稱中國正...

成龍在人民日報撰文憶母親與童年 籲關注阿茲海默症

1月8日，《人民日報》副刊版刊發演員成龍的署名文章「過家家：致我的母親」。電影《過家家》由成龍、彭昱暢、張佳寧領銜主演，...

「釋永信條款」方丈限任2屆 大陸多家名寺掌門人將大換血

執掌少林寺長達26年的釋永信去年7月落馬，佛教界掀起「從嚴治教」，強調「堅決清理害群之馬」。中國佛教協會上月底舉行換屆大...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。