男為救血癌妻傾家蕩產 獲贈「50公噸地瓜」成最後救命錢

中國大陸山東一名35歲男子為籌措罹患白血病妻子的高額醫藥費，在社群平台求助後，意外引發一場「地瓜義賣」的愛心接力。一名匿名善心人士捐贈大量地瓜，透過販售協助其度過難關，消息曝光後吸引各界關注，地方市場與民眾紛紛伸出援手。

根據陸媒《極目新聞》報導，來自山東德州、目前居住於煙台的賈長龍，其妻於2025年7月確診急性髓系白血病（血癌），前期治療已花費約人民幣35萬元（約新台幣158萬元，以下以新台幣計算），後續骨髓移植仍需約180萬元，若再搭配標靶藥物，總醫療費用恐高達903萬元。家中積蓄耗盡、向親友借貸後仍出現巨大資金缺口，賈長龍只得透過社群平台公開求助。

報導指出，2025年12月中旬，一名來自濟南萊蕪的房姓匿名愛心人士主動聯繫賈長龍，表示願意分批捐出共10萬斤（約50公噸）地瓜，讓他透過販售籌措醫藥費。消息曝光後，濟南華強早市及尚膳坊飯店免費提供攤位與存放空間，市民也陸續前往購買或直接捐款相助。

截至目前，首批地瓜已售出約1公噸，後續批次也有部分提前被預訂。賈長龍表示，現階段仍以實體義賣為主，暫不考慮網路銷售，除因人力與物流有限，也希望價格維持合理，不影響市場行情，並對所有伸出援手的人表達由衷感謝，眾人的愛心為妻子的治療帶來希望。