香港新一屆立法會 民建聯李慧琼當選主席

中央社／ 香港8日電

香港新一屆立法會今天選舉主席，由傳統親中黨派民主建港協進聯盟議員李慧琼當選；李慧琼是本屆立法會最資深的議員，同時兼任中國全國人大港區代表。

這次選舉在早上舉行，先進行提問，其後投票，中午左右結束；各議員以不記名方式投票，立法會秘書處收到89張選票，李慧琼獲得47票，另一名角逐者、代表金融界的陳振英獲得42票。

陳振英同樣身兼中國全國人大港區代表。

去年12月8日的第8屆立法會選舉中，李慧琼在一人一票的地方直選中當選。

李慧琼自1999年起從政，最初是區議員，2004年加入民建聯，由於年輕及問政出色，逐漸在政壇冒出頭，並於2008年當選立法會議員。

2011年，李慧琼當選民建聯副主席，又於2015年接任黨主席。在民建聯前主席曾鈺成和譚耀宗等大佬陸續辭任後，李慧琼成為民建聯的核心人物，帶領該黨與泛民主派、尤其是民主黨在政壇和選舉進行激烈競爭。

按照立法會的規定，主席負責主持會議，並決定議程、開會時間、休會時間，以及應行政長官的要求召開緊急會議等。

