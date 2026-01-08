快訊

格陵蘭巡防靠雪橇犬！BBC揭川普有3招能得手 專家看衰「再等1000年」

曹西平身後事如何處理？乾兒子發4聲明曝最新進度：感謝三哥返台協助

又是移民執法局！美國明尼蘇達女子遭擊斃，執法過當惹議

成龍在人民日報撰文憶母親與童年 籲關注阿茲海默症

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
成龍在電影《過家家》飾演得了阿茲海默症的老人。（香港文匯網）
成龍在電影《過家家》飾演得了阿茲海默症的老人。（香港文匯網）

1月8日，《人民日報》副刊版刊發演員成龍的署名文章「過家家：致我的母親」。電影《過家家》由成龍、彭昱暢、張佳寧領銜主演，已於1月1日在大陸上映，影片講述了一群陌生人因一場意外「認親」組成了「非血緣家庭」的故事。該片中成龍一改武打明星形象，首次挑戰阿茲海默症角色。

「作為演員，我一直想嘗試這種『完全不打』的角色，但是想要塑造好任繼青這個人物形象，非常難。」成龍表示，最後決定接下這個角色，是希望通過這樣一種方式，跟記憶中的母親再次貼近。

他希望透過飾演任繼青這樣的阿茲海默症患者，呼籲大家關注這種疾病，認識、了解它。當身邊出現這樣的患者時，能用更妥善的方式照顧他們，與他們相處，讓他們更有品質地度過每一天。

文章稱，「小時候，我是個非常調皮的小孩。關於童年，總能想起一些畫面：比如坐在澡盆裡玩水，媽媽在旁邊幫人家熨燙衣服；比如在很晚的夜裡，趴在媽媽背上搖搖晃晃的，她唱歌給我聽。長大後，媽媽告訴我，只有被放在澡盆裏，我才會專心玩水，她才能抓緊時間完成工作；如果夜裡不背着我在外面散步，我的哭聲就會吵得樓上的雇主一家睡不著覺。」

他提到，自己成名以後，媽媽依然在做幫傭。她的生活依舊儉樸，「我看她的包包用破了，悄悄給她扔掉，買了新包給她，她自己又從垃圾桶裡把舊包撿回來，說還能繼續用。我給她的錢，她全都原封不動收起來，還是用自己的工錢和小費生活。」她的母親對他說，「兒子，我不需要你的錢呀，我的錢夠用。」

文中成龍回憶，「有很多次，我跟她說，現在我有條件了，你和爸爸都可以不用那麼辛苦地工作了，不如早點退休，享受生活。她從來都不答應，還是一如既往地認真上班，只是在我住過的房間的牆壁上、空床上、地面上都貼滿我的電影海報。」

「媽媽過了退休年齡，還在繼續做事。雇主擔心她年事已高，每天還要上下幾層樓梯不安全，建議她退休，安度晚年。對此，我當然支持。然而，媽媽離開工作崗位不久，腿就出了問題，後來逐漸需要依靠輪椅，人也越來越鬱鬱寡歡。那時候，我還沒有聽過『阿茲海默病』這個名字，只知道自從回到家中，媽媽的身體就每況愈下。慢慢的，她忘記了很多事，忘記了很多人，直到忘記我。」

「後來的很多時候，我都會忍不住想：如果當時媽媽沒有退休，繼續工作，繼續有的忙，是否身體就不會出問題？但是這種沒有答案的遺憾，再也找不到機會彌補了。」

成龍表示，遇到《過家家》這樣的電影劇本，猶豫過要不要接。作為演員，一直想嘗試這種「完全不打」的角色，但是想要塑造好任繼青這個人物形象非常困難。何況他必須調動自己不願面對的那些傷心回憶。最後他決定接下這個角色，是希望透過這樣一種方式，跟記憶中的母親再次貼近。

為了準備這個角色，成龍到照護阿茲海默症患者的養老院體驗生活。到那裡才知道，這個病的可怕之處是它幾乎沒有任何規律可言，每個患者都有各自不同的症狀，每一種症狀背後，都是這個人經歷過的漫長人生。他自己故事中的歡樂、痛苦、遺憾、執著，最終都會化成一片片掉落的記憶拼圖，直到一切完全空白。

患者 母親 成龍 阿茲海默症

延伸閱讀

成龍斷聯女兒26年現曙光！吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」

阿茲海默症竟能逆轉？美研究：恢復腦內能量平衡 小鼠認知功能顯著改善

71歲成龍自曝已製成「告別的歌」 將在去世當天發布

成龍罕見認錯！窒息式教育逼走房祖名　親揭父子決裂內幕　

相關新聞

「釋永信條款」方丈限任2屆 大陸多家名寺掌門人將大換血

執掌少林寺長達26年的釋永信去年7月落馬，佛教界掀起「從嚴治教」，強調「堅決清理害群之馬」。中國佛教協會上月底舉行換屆大...

上海男自帶3瓶茅台宴客 竟遭餐廳服務生調包…溫度異常露餡

中國上海一名男子自帶三支「飛天茅台」，到餐廳宴請親友，惟開席時發現遭到「調包」。經警方調查發現，涉事服務生以網購假茅台換走真茅台，目前已被採取刑事強制措施。

成龍在人民日報撰文憶母親與童年 籲關注阿茲海默症

1月8日，《人民日報》副刊版刊發演員成龍的署名文章「過家家：致我的母親」。電影《過家家》由成龍、彭昱暢、張佳寧領銜主演，...

中國漫記／廣州地鐵與白雲機場雙破紀錄 大灣區起飛？

「十五五」開局之際，廣州以交通數據與基建節奏成為觀察中國經濟走向的關鍵窗口。白雲機場客運量躍升，復航印度、串聯南亞航線，被視為國際市場重新布局的重要訊號。中國大陸國務院總理李強的開年視察，更凸顯廣東在政策試驗與轉型中的角色。當廣州從製造樞紐走向世界市場，這波航網與內需雙驅動，究竟要帶動什麼樣的新局面……

陸太空站 高能電池實驗突破

大陸太空站近日開展一項鋰離子電池實驗，試圖在微重力環境下研究電池內部離子傳輸、嵌入脫出等關鍵過程，此次實驗有望突破重力場...

探索設計新一代太空電池 陸太空站進行鋰離子電池實驗

大陸太空站近日開展1項鋰離子電池實驗，試圖在微重力環境下研究電池內部離子傳輸、嵌入脫出等關鍵過程，此次實驗有望突破重力場...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。