成龍在人民日報撰文憶母親與童年 籲關注阿茲海默症

1月8日，《人民日報》副刊版刊發演員成龍的署名文章「過家家：致我的母親」。電影《過家家》由成龍、彭昱暢、張佳寧領銜主演，已於1月1日在大陸上映，影片講述了一群陌生人因一場意外「認親」組成了「非血緣家庭」的故事。該片中成龍一改武打明星形象，首次挑戰阿茲海默症角色。

「作為演員，我一直想嘗試這種『完全不打』的角色，但是想要塑造好任繼青這個人物形象，非常難。」成龍表示，最後決定接下這個角色，是希望通過這樣一種方式，跟記憶中的母親再次貼近。

他希望透過飾演任繼青這樣的阿茲海默症患者，呼籲大家關注這種疾病，認識、了解它。當身邊出現這樣的患者時，能用更妥善的方式照顧他們，與他們相處，讓他們更有品質地度過每一天。

文章稱，「小時候，我是個非常調皮的小孩。關於童年，總能想起一些畫面：比如坐在澡盆裡玩水，媽媽在旁邊幫人家熨燙衣服；比如在很晚的夜裡，趴在媽媽背上搖搖晃晃的，她唱歌給我聽。長大後，媽媽告訴我，只有被放在澡盆裏，我才會專心玩水，她才能抓緊時間完成工作；如果夜裡不背着我在外面散步，我的哭聲就會吵得樓上的雇主一家睡不著覺。」

他提到，自己成名以後，媽媽依然在做幫傭。她的生活依舊儉樸，「我看她的包包用破了，悄悄給她扔掉，買了新包給她，她自己又從垃圾桶裡把舊包撿回來，說還能繼續用。我給她的錢，她全都原封不動收起來，還是用自己的工錢和小費生活。」她的母親對他說，「兒子，我不需要你的錢呀，我的錢夠用。」

文中成龍回憶，「有很多次，我跟她說，現在我有條件了，你和爸爸都可以不用那麼辛苦地工作了，不如早點退休，享受生活。她從來都不答應，還是一如既往地認真上班，只是在我住過的房間的牆壁上、空床上、地面上都貼滿我的電影海報。」

「媽媽過了退休年齡，還在繼續做事。雇主擔心她年事已高，每天還要上下幾層樓梯不安全，建議她退休，安度晚年。對此，我當然支持。然而，媽媽離開工作崗位不久，腿就出了問題，後來逐漸需要依靠輪椅，人也越來越鬱鬱寡歡。那時候，我還沒有聽過『阿茲海默病』這個名字，只知道自從回到家中，媽媽的身體就每況愈下。慢慢的，她忘記了很多事，忘記了很多人，直到忘記我。」

「後來的很多時候，我都會忍不住想：如果當時媽媽沒有退休，繼續工作，繼續有的忙，是否身體就不會出問題？但是這種沒有答案的遺憾，再也找不到機會彌補了。」

成龍表示，遇到《過家家》這樣的電影劇本，猶豫過要不要接。作為演員，一直想嘗試這種「完全不打」的角色，但是想要塑造好任繼青這個人物形象非常困難。何況他必須調動自己不願面對的那些傷心回憶。最後他決定接下這個角色，是希望透過這樣一種方式，跟記憶中的母親再次貼近。

為了準備這個角色，成龍到照護阿茲海默症患者的養老院體驗生活。到那裡才知道，這個病的可怕之處是它幾乎沒有任何規律可言，每個患者都有各自不同的症狀，每一種症狀背後，都是這個人經歷過的漫長人生。他自己故事中的歡樂、痛苦、遺憾、執著，最終都會化成一片片掉落的記憶拼圖，直到一切完全空白。