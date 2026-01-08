快訊

「釋永信條款」方丈限任2屆 大陸多家名寺掌門人將大換血

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
上海玉佛禪寺方丈覺醒法師。（中新社資料照）
上海玉佛禪寺方丈覺醒法師。（中新社資料照）

執掌少林寺長達26年的釋永信去年7月落佛教界掀起「從嚴治教」，強調「堅決清理害群之馬」。中國佛教協會上月底舉行換屆大會並通過新規定，寺廟住持每屆任期5年，在同一佛教場所連續任職不得超過2屆，任滿後需進行財務審計等。有輿論稱之為「釋永信條款」，以防止寺廟形成山頭主義，滋生腐敗。

香港星島日報署名文章報導，與此同時，中國佛協產生新領導層，演覺連任會長，副會長包括少林寺新住持印樂等33位。與上屆相比副會長變化較大，只有11人連任，21人沒有當選，當中包括改任中國佛協諮議委員會主席的藏傳佛教領袖嘉木樣．洛桑久美．圖丹卻吉尼瑪，改任中國佛協監事長的正慈法師（黃梅五祖寺方丈）。中國佛協首次設立監事會，相當於「紀委」，也是為了加強內部監督。

其他沒有連任的副會長，比較出名的有聖輝（1952年11月出生，湖南佛教協會會長）、道慈（1953年6月生，普陀山普濟禪寺方丈）、明生（1960年9月生，光孝寺方丈，廣東省佛協會長）、覺醒（1970年5月生，上海玉佛禪寺方丈）、心澄（1963年出生，江蘇省佛協會長、鎮江金山寺方丈）、印順（1974年出生，深圳弘法寺、三亞南山寺方丈）等。

上述大和尚沒有連任，不少是因為嚴格執行佛協章程「副會長可連選連任2屆」的規定，也即副會長最多任職3屆15年。以印順和覺醒為例，雖然是「70後」正當盛年，但都「少年得志」，早攀高位。覺醒29歲（1999年）就擔任上海市最大寺廟玉佛禪寺方丈，2002年任中國佛協副會長；印順是佛門泰斗本煥長老門徒，34歲（2008年）任深圳弘法寺方丈，2010年開始任中國佛協副會長。

根據住持不得超過2屆的佛門新規定，大陸不少名寺掌門人都要大換血。比如經營弘法寺超過17年的印順，經營玉佛禪寺超過26年的覺醒，都是時候騰位了。明生執掌光孝寺20年，擔任廣東佛協會長22年，也該卸任了。

佛教 廣東

