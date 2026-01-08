港媒：陳日君赴羅馬見教宗 談及黎智英案

快訊

中央社／ 香港8日電

港媒披露，天主教香港教區主教周守仁樞機、榮休主教陳日君樞機近日會見了天主教新任教宗良十四世，談及中梵協議的延續問題以及香港壹傳媒創辦人黎智英的國安法案件。

信報今天在一篇評論文章中透露，良十四世近日召集全球天主教的樞機主教舉行任內首次「特別御前會」（Extraordinary Consistory），周守仁和陳日君也前往羅馬梵蒂岡出席。

文章表示，陳日君與良十四世會晤了近一個小時，期間談及中梵之間的主教任命協議，以及被視為較受北京認可的香港教區副主教蔡惠民升任輔理主教的議題。

據指出，中梵協議是在前任教宗方濟各任內達成，雙方首先於2018年就中國大陸天主教主教任命問題達成一項臨時協議，同意由北京方面提名新主教，然後由教宗行使任命權；協議於2024年第三次延長，最新一次協議的有效期為4年，陳日君曾表明反對。

文章透露，陳日君與教宗還談及黎智英涉及的國安案件。

據表示，2020年，陳日君曾親赴羅馬求見時任教宗方濟各，就中梵主教任命協議等問題進言，但遭方濟各拒見。因此，有教區人士說，這次良十四世與陳日君會面，某種程度上預示新教宗對香港問題及中梵關係的態度有微妙變化。

文章表示：「毫無疑問的是，新教宗良十四世在中梵關係和香港問題上，較為重視不同意見。至於教廷政策會否真的有變化，值得密切關注。」

