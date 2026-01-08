上海男自帶3瓶茅台宴客 竟遭餐廳服務生調包…溫度異常露餡
中國上海一名男子自帶三支「飛天茅台」，到餐廳宴請親友，惟開席時發現遭到「調包」。經警方調查發現，涉事服務生以網購假茅台換走真茅台，目前已被採取刑事強制措施。
據《揚子晚報》報導，近日，上海的王先生自帶三支飛天茅台到餐廳宴請親友，但開席時卻發現，枱上的三支茅台好像並非自己帶來的，加之聯想到此前包廂服務生嚴某上菜之前多次動了這三支酒，王先生因此懷疑自己的茅台被「調包」了，於是報警。
警方到達後，查看閉路電視畫面並現場調查，服務生嚴某很快便承認了自己用網購的假茅台調包真茅台的犯罪事實。嚴某交代，自己趁人不備，將三支真茅台放到酒水車中，調包成提前藏好的假茅台，三支假酒每瓶只要兩三百元人民幣。
而王先生之所以發現貓膩，是因假酒包裝上的生產日期、批次與自己帶來的完全不符，連酒瓶溫度都有差異。目前，嚴某因涉嫌盜竊罪已被警方依法採取刑事強制措施。
