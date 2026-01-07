陶塑非遺文化 四川德陽小學生作品驚豔

日前，2025「中歐人文班列」世界最美童畫全球首展在重慶啟幕，集中展示300多件實體及電子作品。其中，來自四川省德陽市的多件小學生作品因出色的藝術表達受到關注，展現了獨特的文化韻味。

據悉，本次展覽以「中歐人文班列」為主題，面向沿線國家3至18歲青少年徵集，共收到7000餘件藝術作品。此次首展精選其中200件實體作品及160幅電子作品集中呈現，涵蓋繪畫、裝置、陶藝等多種形式，展現了不同國家和地區青少年對世界、自然與未來的觀察和思考。

其中，德陽市祁連山路小學生創作的兩組繪畫作品「絲路情誼」與「沙海駝鈴響」，以絲路文化為脈絡，用斑斕色彩與大膽想像勾勒出文明互鑒的美好圖景，展現了少年兒童的藝術天賦，傳遞出對友誼的真摯期許。此外，德陽市中江縣小南街小學校學生的「活動陶胎」作品「一碗面．一座城」同樣驚豔，以「會說話的陶」為創意載體，巧妙融入「中江掛麵」這一地方的非遺文化元素，通過活動陶胎的藝術形式，生動詮釋了傳統文化的深厚內涵。

據悉，本次展覽將持續至今年1月，並計畫於7月赴新加坡、義大利舉行海外巡展，持續拓展國際青少年藝術交流的廣度與深度。