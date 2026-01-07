快訊

F-16戰機夜訓墜海 飛行員跳傘逃生 海象不佳增救援難度

陶塑非遺文化 四川德陽小學生作品驚豔

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
活動陶胎作品「一碗面．一座城」巧妙融入「中江掛麵」非遺文化元素。本報德陽傳真
活動陶胎作品「一碗面．一座城」巧妙融入「中江掛麵」非遺文化元素。本報德陽傳真

日前，2025「中歐人文班列」世界最美童畫全球首展在重慶啟幕，集中展示300多件實體及電子作品。其中，來自四川省德陽市的多件小學生作品因出色的藝術表達受到關注，展現了獨特的文化韻味。

據悉，本次展覽以「中歐人文班列」為主題，面向沿線國家3至18歲青少年徵集，共收到7000餘件藝術作品。此次首展精選其中200件實體作品及160幅電子作品集中呈現，涵蓋繪畫、裝置、陶藝等多種形式，展現了不同國家和地區青少年對世界、自然與未來的觀察和思考。

其中，德陽市祁連山路小學生創作的兩組繪畫作品「絲路情誼」與「沙海駝鈴響」，以絲路文化為脈絡，用斑斕色彩與大膽想像勾勒出文明互鑒的美好圖景，展現了少年兒童的藝術天賦，傳遞出對友誼的真摯期許。此外，德陽市中江縣小南街小學校學生的「活動陶胎」作品「一碗面．一座城」同樣驚豔，以「會說話的陶」為創意載體，巧妙融入「中江掛麵」這一地方的非遺文化元素，通過活動陶胎的藝術形式，生動詮釋了傳統文化的深厚內涵。

據悉，本次展覽將持續至今年1月，並計畫於7月赴新加坡、義大利舉行海外巡展，持續拓展國際青少年藝術交流的廣度與深度。

小學生 青少年 義大利

延伸閱讀

初試啼聲奪金獎 金門學童李欣桐全國寫生賽一鳴驚人

「世界第一跨」 德陽製核心構件驗收

鑭影R6000飛行器 試飛成功

南韓最大跨度空間纜懸索橋 四川德陽企業助攻

相關新聞

太文明了！陸女遊港1舉動被震撼「讓人很舒服」 網爆共鳴：比大陸好

來香港旅遊，或許會有不一樣體會。有大陸女子於小紅書發片發文，指在香港目擊1幕感到震撼，大讚香港人素質高，「香港人的素質體現在這……讓人很舒服」…

陶塑非遺文化 四川德陽小學生作品驚豔

日前，2025「中歐人文班列」世界最美童畫全球首展在重慶啟幕，集中展示300多件實體及電子作品。其中，來自四川省德陽市的...

中拚2030年載人登月 28航天員首次完成6天5夜洞穴訓練

中國28名航天員近日在重慶武隆群山完成為期近一個月的首次洞穴訓練，成員分組在天然洞穴中駐留六天五夜，洞穴內部環境封閉、地...

湖北美術館火災 網熱議「陰謀論」：避免被追查藏品

多位網友3日發布影片稱，湖北美術館發生火災，現場照片顯示，美術館大樓可見明火，建築物上方濃煙滾滾。 3日下午，湖北美藝術...

中國23歲女導演賴宇晴在柬埔寨墜亡 腦出血、脊椎骨折

年僅23歲的中國女導演兼編劇賴宇晴驚傳在柬埔寨墜樓身亡，消息曝光後震驚影視圈。她曾以作品「愛是一本書」嶄露頭角，首部長片...

樊振東「留洋」奪首冠還當選MVP：會好好享受這一刻

中國桌球運動員、奧運冠軍樊振東，2025年6月加盟德國薩爾布呂肯俱樂部，開啟海外職業征程，近日在桌球德國盃決賽中帶著薩爾...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。